Karl-Anthony Towns reconnait avoir été très surpris par le transfert de Rudy Gobert

L’arrivée de Rudy Gobert aux Wolves, le 1er juillet dernier, a surpris beaucoup de monde. Par rapport à tout ce que Minnesota a lâché (Malik Beasley, Patrick Beverley, Walker Kessler, Jarred Vanderbilt et de multiples premiers tours de Draft) mais aussi parce que l’association avec Karl-Anthony Towns ne semblait pas naturelle.

Et les fans n’ont pas été les seuls surpris car KAT explique qu’il ne s’attendait pas non plus à ce transfert…

« C’est une chose pour laquelle je n’étais pas prêt » confie-t-il ainsi dans le Daily Delivery podcast. « Je me souviens que j’étais à Londres (en vacances) et que j’ai reçu cet appel. Je n’avais aucune idée de ce qui se passait. J’ai été informé par les médias sociaux, comme tout le monde, donc c’était… quelque chose ».

Une demi-finale de conférence comme objectif minimal

Karl-Anthony Towns n’a donc pas du tout été consulté en amont de l’arrivée de Rudy Gobert ? Ça semble étonnant, surtout que c’est toute son utilisation qui allait changer, le faisant passer de pivot à ailier fort.

« C’était vraiment un ajustement. Je devais changer de poste, donc ça a changé toute mon approche de l’intersaison. J’avais commencé mes entraînements estivaux en tant que pivot. Je me préparais comme un pivot, je regardais des films comme un pivot. Puis, à la moitié de l’intersaison, j’ai dû jeter tout cela par la fenêtre. »

Le premier choix de la Draft 2015 explique qu’il a décidé de prendre cet ajustement comme un défi, alors qu’il avait déjà joué ailier fort au lycée ou à l’université. Néanmoins, l’association avec Rudy Gobert n’a pas vraiment fonctionné cette saison, même si la longue blessure de Karl-Anthony Towns rend l’évaluation compliquée.

En tout cas, Karl-Anthony Towns admet clairement que la saison est un échec.

« Nous n’avons pas répondu aux attentes qui avaient été fixées pour nous », a ainsi conclu KAT, qui avait d’ailleurs annoncé que c’était « le titre ou rien » après l’échange de Rudy Gobert et qui admet dans le podcast que la demi-finale de conférence était son objectif minimal. « Mais nous n’y sommes pas parvenus. Alors évidemment, ça fait mal et c’est pourtant quelque chose avec lequel je vais devoir vivre. »