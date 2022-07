À une époque où la NBA mise de plus en plus sur le « small ball », l’association entre Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert chez les Wolves a de quoi intriguer. Minnesota entend ainsi se hisser parmi les meilleures équipes de la ligue grâce à cette raquette à 70 millions de dollars annuels, et KAT a bien conscience des objectifs.

« C’est le titre ou rien », a-t-il ainsi expliqué lors d’une conférence de presse organisée pour officiellement annoncer sa prolongation de contrat à 224 millions de dollars. « Quand vous faites ce type d’échange, c’est la réalité. Il faut le voir ainsi. C’est ce qu’il y a sur la table. Je ne pense pas que les fans accepteraient qu’on se fixe comme objectif une élimination en finale de conférence. Soyons réalistes. Les standards sont élevés, la pression est forte et ça devrait nous pousser à aimer encore davantage notre travail. »

Portés par leurs nouveaux propriétaires, Alex Rodriguez et Marc Lore, les Wolves sont très ambitieux.

Le « génie » de Chris Finch pour faire fonctionner le duo KAT/Gobert

Il y a un an, ils en étaient pourtant loin après une nouvelle saison décevante, mais une campagne à 46 victoires, terminée sur une élimination au premier tour, l’émergence d’Anthony Edwards et de gros progrès défensifs ont changé la donne. Avec Rudy Gobert, le club espère ainsi passer l’ultime cap, qui le séparait des tous meilleurs.

« Dans ma carrière, j’ai toujours voulu prendre le chemin le plus difficile », assure KAT. « Je sens que c’est plus gratifiant. Il y a davantage de défis et ça rend le fait d’aller chaque jour à la salle, et le boulot, plus amusants. »

Reste désormais à faire fonctionner le duo Towns – Gobert. KAT explique qu’il a des idées, alors qu’il devrait évoluer comme ailier fort aux côtés du Français, mais il s’en remet surtout au « génie » de Chris Finch.

« Je me suis cogné l’orteil sur le lit ce matin. Ça n’a pas l’air d’être la marque d’un génie », a plaisanté l’entraîneur, un peu gêné par les déclarations de son All-Star. « La chose la plus importante, c’est que les joueurs aient confiance en moi et croient en ce que nous faisons avec mon staff. L’étiquette de génie, je n’en tire pas grand-chose ».