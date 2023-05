On va s’arracher Monty Williams !

Coupé par les Suns alors qu’il lui restait encore trois ans de contrat, Monty Williams a choisi de prendre du recul auprès des siens. Sauf que l’ancien entraîneur de Phoenix va devoir laisser son téléphone allumé puisque The Athletic rapporte qu’il est sur les tablettes de toutes les équipes sans entraîneur. A l’exception bien sûr des Suns.

Ainsi, les Bucks le verraient bien succéder à Mike Budenholzer, mais les champions 2021 ne seront pas les seuls sur sa piste. Les Raptors et même les Pistons l’ont désormais dans leur viseur, maintenant qu’il est libre ! A Toronto, on a déjà rencontré Becky Hammon et Sergio Scariolo, et on s’est entretenu avec JJ Redick, mais le limogeage de Williams change la donne.

Idem à Detroit où la direction avait identifié trois finalistes (Charles Lee, Kevin Ollie et Jarron Collins), mais Monty Williams fait partie des meilleurs techniciens disponibles, et il connaît très bien Troy Weaver, le GM des Pistons, puisqu’ils se sont croisés à OKC.

A ces trois formations, il faudra sans doute ajouter les Sixers s’ils venaient à se séparer de Doc Rivers… Mais on n’en est pas encore là.