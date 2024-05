Pour Collin Sexton, le Jazz a pris la bonne direction

Après avoir cassé le groupe autour de Donovan Mitchell et de Rudy Gobert il y a deux ans, où on est le Jazz ? Les échanges se sont multipliés pour reconstruire la franchise et, l’année dernière, le Jazz avait longtemps été en position d’accrocher le « play-in », avant de céder sur la fin. Clairement, Utah semblait avoir trouvé certains repères, autour de Lauri Markkanen, All-Star et Most Improved Player en 2023, et son jeune coach Will Hardy.

Mais c’était sans compter sur l’hyperactivité de Danny Ainge qui a profité de la « trade deadline » pour à nouveau chambouler l’effectif avec notamment les départs de Simone Fontecchio et Kelly Olynyk. Résultat : le temps de la reconstruction se prolonge et les playoffs ne seront pas pour tout de suite.

Faut-il encore s’attendre à un été mouvementé du côté de Salt Lake City ? Pour Collin Sexton qui s’est installé un temps dans le cinq de départ de Will Hardy, la franchise est sur la bonne voie.

« Ils construisent une culture de la gagne ici, » affirme l’ancien joueur des Cavaliers. « Ils vont chercher des joueurs qui veulent jouer ici. En fin de compte, parfois c’est difficile. Parfois, cela prend du temps, les choix effectués montrent que nous allons dans la bonne direction. Cela va être plaisant dans les années à venir. »

Une bonne saison sur le plan personnel

Surtout si Collin Sexton confirme son retour au premier plan. Sur le plan physique, il a joué toutes les rencontres, à l’exception des quatre dernières qui ne comptaient plus. Par ailleurs, il est devenu l’un des joueurs les plus efficaces de la NBA avec près de 19 points de moyenne en seulement 26 minutes de moyenne !

« Je l’évaluerais comme une plutôt bonne saison », juge-t-il. « Tout d’abord, je suis resté en bonne santé. Ce serait le premier critère. Le deuxième, c’est que je n’ai cessé de m’améliorer à mesure que la saison progressait. Au début de la saison, j’ai commencé à comprendre comment Will (Hardy) souhaite que je joue et j’ai commencé à comprendre ce que cette équipe attendait de moi. Ensuite, j’ai simplement continué de m’améliorer. »

Sur le plan collectif, la 12e place est une déception puisque l’équipe avait fini à la même position la saison passée. En revanche, le Jazz a terminé la saison avec un bilan positif à domicile et c’est de bonne augure pour la suite. La suite, c’est la Draft, avec 25% de chances de remonter dans le Top 4. C’est la « lottery » qui en décidera le 12 mai prochain. Un choix élevé que Danny Ainge n’hésitera sans doute pas à échanger s’il pense trouver plus intéressant…

Collin Sexton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 CLE 82 32 43.0 40.2 83.9 0.7 2.2 2.9 3.0 2.3 0.5 2.3 0.1 16.7 2019-20 CLE 65 33 47.2 38.0 84.6 0.9 2.2 3.1 3.0 2.2 1.0 2.4 0.1 20.8 2020-21 CLE 60 35 47.5 37.1 81.5 1.0 2.2 3.1 4.4 2.6 1.0 2.8 0.2 24.3 2021-22 CLE 11 29 45.0 24.4 74.4 1.2 2.1 3.3 2.1 2.3 0.9 2.8 0.0 16.0 2022-23 UTH 48 24 50.6 39.3 81.9 0.8 1.4 2.2 2.9 2.3 0.6 1.8 0.1 14.3 2023-24 UTH 78 27 48.7 39.4 85.9 0.9 1.7 2.6 4.9 2.0 0.8 2.1 0.2 18.7 Total 344 30 46.9 38.3 83.4 0.9 2.0 2.8 3.6 2.3 0.8 2.3 0.1 18.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.