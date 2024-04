Collin Sexton figure de proue d’un Jazz transfiguré

Sur un tel échantillon de matchs, on ne peut plus parler de coïncidence. Le 13 décembre dernier, lors de la réception des Knicks, Will Hardy décide, par le jeu des blessures, d’introduire un petit nouveau dans son cinq de départ : Collin Sexton. Titulaire pour la première fois de la saison, l’ancien joueur des Cavs se montre directement performant avec 26 points pour mener son équipe à une victoire tant recherchée.

Un mois plus tard, le meneur – arrière est toujours dans le cinq et le Jazz a effectué un changement radical de dynamique. En écrasant les Raptors cette nuit, l’équipe de Salt Lake City en est à 13 victoires sur ses 17 dernières sorties. Les retours de blessure de Lauri Markkanen et de Jordan Clarkson y sont bien sûr pour quelque chose.

Collin gravit les échelons

Mais le Finlandais a bien remarqué le facteur Sexton dans l’équation : « Collin joue très bien, à un haut niveau. Il choisit vraiment ses zones, quand attaquer, quand faciliter, quand ralentir et quand utiliser sa vitesse. Je pense qu’il joue à un très haut niveau en ce moment et on a besoin qu’il continue à le faire. »

Des constats confirmés par la prestation de son coéquipier face à Toronto, où le joueur de 25 ans a fait preuve de maîtrise dans ses choix de tirs et de fixation. Avec au final 20 points (5/10 aux tirs dont 3/3 de loin) et 5 passes décisives. Son 13e match à 20 points ou plus depuis la mi-décembre.

Depuis qu’il est titulaire, sur 17 rencontres, il tourne ainsi à 21 points et près de 5 passes décisives de moyenne. Surtout, avec des pourcentages d’adresse très bons, bien au-dessus de ses moyennes en carrière : 51% général dont 40% derrière l’arc. Bien plus à l’aise dans son tir extérieur, Sexton n’en reste pas moins un « slasher » de premier rang, capable de finir dans différentes positions.

Un bilan à l’équilibre

« Collin est l’un des meilleurs athlètes que j’aie jamais côtoyés. Il est incroyablement bas (sur ses appuis) lorsqu’il pénètre, il est très fort, très explosif et il est capable de jouer malgré le contact. On sait qu’il peut aller à volonté dans la raquette, peut-être pas à chaque fois, mais la plupart du temps, et sa prise de décision s’est vraiment améliorée dans ces zones », apprécie son coach.

Avec Sexton en forme, le Jazz affiche désormais un bilan équilibré à 20 victoires et autant de défaites. Avec sa série en cours de quatre victoires de suite, la franchise de l’Utah a délogé les Lakers à la 10e place de la conférence Ouest.

Collin Sexton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 CLE 82 32 43.0 40.2 83.9 0.7 2.2 2.9 3.0 2.3 0.5 2.3 0.1 16.7 2019-20 CLE 65 33 47.2 38.0 84.6 0.9 2.2 3.1 3.0 2.2 1.0 2.4 0.1 20.8 2020-21 CLE 60 35 47.5 37.1 81.5 1.0 2.2 3.1 4.4 2.6 1.0 2.8 0.2 24.3 2021-22 CLE 11 29 45.0 24.4 74.4 1.2 2.1 3.3 2.1 2.3 0.9 2.8 0.0 16.0 2022-23 UTH 48 24 50.6 39.3 81.9 0.8 1.4 2.2 2.9 2.3 0.6 1.8 0.1 14.3 2023-24 UTH 78 27 48.7 39.4 85.9 0.9 1.7 2.6 4.9 2.0 0.8 2.1 0.2 18.7 Total 344 30 46.9 38.3 83.4 0.9 2.0 2.8 3.6 2.3 0.8 2.3 0.1 18.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.