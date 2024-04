Pour son public, le Jazz finit sur une bonne note

Le Jazz jouait jeudi son dernier match à domicile, et les partenaires de Keyonte George ont célébré leurs fans de la meilleure des manières avec une victoire sur les Rockets. Au passage, le Jazz a mis fin à une série de 13 matchs sans victoire. Leur dernier succès remontait ainsi au 16 mars face aux Hawks, et Will Hardy a exprimé son soulagement mais aussi sa fierté de voir ses (jeunes) joueurs déterminés à finir sur une bonne note.

« Je suis très très fier de l’équipe. Ils méritent cette victoire », affirme le coach du Jazz. « Évidemment, ça a été des semaines compliquées et vous ne voyez pas comment ils sont en coulisses. À quel point ils étaient engagés lors des entraînements ou des séances vidéo. Comme ils n’ont jamais pointé quelqu’un du doigt ou lâché émotionnellement et mentalement. Ils ont juste continué, et ça s’est vu aujourd’hui comme ils étaient désespérés sur certaines actions, en particulier en deuxième mi-temps. C’est ce que nous voulons toujours atteindre. »

Un bilan positif à domicile

Malgré un bilan global de 30 victoires pour 50 défaites, le Jazz finit avec un bilan positif à domicile : 21 victoires pour 20 défaites au Delta Center. L’occasion pour le coach de rendre hommage au public.

« Nous reconnaissons cette salle à sa juste valeur », confie Hardy. « Nous adorons l’opportunité que nous avons de jouer ici et nous vous voulons que ce soit un endroit où les autres équipes ne veulent pas se déplacer. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Les fans jouent, évidemment, un grand rôle là-dedans. Mais nous voulons toujours protéger notre terrain. »

Juste avant le match, John Collins avait saisi le micro pour remercier une dernière fois les fans. « Je veux juste vous dire merci en mon nom, de celui de mes coéquipiers et de l’organisation, avant le dernier match ici. Merci pour votre soutien, » a lancé l’intérieur à la foule. « Cela a été une saison compliquée, mais on a travaillé dur pour vous. Merci pour tout et à bientôt » a-t-il ajouté en guise d’au revoir.

Répéter ce genre de performances lors des deux derniers matches ne sera pas une mince affaire pour le Jazz. Ils doivent affronter deux équipes qui se battent pour l’avantage du terrain. Ils se rendent d’abord à Los Angeles pour jouer contre des Clippers qui veulent l’avantage du terrain face aux Mavs. Puis ils termineront la saison face aux Warriors qui veut également jouer à domicile lors du « play-in » voire obtenir une double chance en accédant à la 8e place.