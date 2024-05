Jabari Parker : « En Europe, on ne voit pas de spectateurs quitter leurs places »

Jabari Parker est à une victoire de vivre son premier Final Four de l’Euroligue. Déjà prolongé par le FC Barcelone pour la saison prochaine, l’ancien ailier des Bucks s’épanouit complètement en Europe, et mardi soir, c’est lui qui a inscrit les lancers-francs de la victoire en prolongation face à l’Olympiakos Pirée dans une ambiance volcanique. Dans la deuxième manche, il avait signé son meilleur match sous le maillot barcelonais avec 24 points.

L’occasion pour lui de répondre à des questions sur les différences entre les playoffs NBA et ceux en Euroligue.

« Pour l’instant, les matches sont très serrés. En NBA, souvent dans les Game 3 ou 4, il y a des gros écarts à cause de l’avantage du terrain. Mais là, même quand ils sont venus jouer à Barcelone, les matches sont très serrés. Et c’est le niveau de compétition qui veut ça. Tout le monde sait jouer, tout le monde est intelligent et très stratégique. Le basket européen est un super basket ! »

Un vrai public de passionnés

En Espagne ou dans les salles d’Europe, Jabari Parker découvre l’enthousiasme du public. En Serbie, en Grèce ou encore en Turquie, le public joue réellement le rôle de 6e homme, et les anciens joueurs NBA n’y sont pas forcément habitués.

« Nous devons donner à ces fans ce qu’ils méritent », lance-t-il à Eurohoops. « Ils paient beaucoup d’argent pour regarder ces matchs et c’est à nous et à notre équipe de montrer que ça le mérite. Je n’aime pas qu’une équipe prenne des jours sans ou place des joueurs sur le banc. Cela arrive, mais en Euroligue, il s’agit d’une compétition de haut niveau. Chaque match compte. Je ne sais pas quelle est l’ambiance en NBA. Mais je sais qu’ici [en Europe], les gens viennent voir du basket. C’est différent. Peut-être qu’en NBA, les gens assistent aux matches pour se rencontrer, se faire un réseau et beaucoup manger, mais ici, on ne voit pas de spectateurs quitter leurs places. »