Sergio Scariolo dans le viseur des Raptors !

Si les Raptors ont décliné depuis deux saisons, c’est peut-être parce que Sergio Scariolo n’était plus sur le banc pour épauler Nick Nurse, et apporter notamment sa créativité en attaque. Du côté des dirigeants, on semble le penser puisque le Corriere di Bologna rapporte que le technicien italien est l’un des favoris pour prendre en main l’équipe.

Pour preuve, le président Masai Ujiri, et le General Manager Bobby Webster ont fait le déplacement à Bologne cette semaine, et ils ont rencontré le coach de l’Espagne jeudi dans un hôtel local.

Légende du coaching en Europe avec quatre titres de champion d’Europe et un titre de champion du monde avec l’Espagne, Sergio Scariolo a aussi remporté l’Eurocup en 2022 avec le Virtus Bologne, mais aussi trois titres nationaux en Italie et en Espagne avec Pesaro et le Real Madrid. Sans oublier bien sûr cette bague de champion en NBA comme assistant à Toronto.

Il y a trois mois, le technicien avait évoqué son expérience aux Raptors et les raisons de son départ.

« La raison pour laquelle je suis parti en NBA, c’est que je voulais me débarrasser de tous ces podcasts, ces agents, ces médias, ces managers, ces fans, de toute cette pression. Je voulais seulement me concentrer sur le jeu », avait-il dit. « J’étais fatigué de m’éparpiller et je voulais juste m’immerger dans le jeu à 100%, sans aucune complication ou extras à côté. Simplement du basket pur. Aller aux entraînements, étudier et analyser le jeu sans avoir à passer de temps à faire les extras, qui ne sont pas spécifiques au basket. C’était la raison principale de mon départ. »

On saura rapidement si le duo Ujiri-Webster est parvenu à le convaincre de revenir…