Ça va bouger à New Orleans !

Avec 49 victoires et une septième place dans la conférence Ouest, New Orleans a réalisé une très solide saison régulière. Mais entre la blessure de Zion Williamson et le « sweep » reçu contre le Thunder au premier tour des playoffs, cet exercice se termine sur un goût amer pour les Pelicans.

Tant d’efforts ont été faits et comme l’intérieur était forfait au pire des moments, les hommes de Willie Green n’ont pas pu batailler avec toutes leurs armes. Que retenir de tout ça ? Le verre à moitié vide ou à moitié plein ?

« Je pense que les 49 succès auraient pu nous amener à penser qu’on pourrait aller loin en playoffs », assure David Griffin, le vice-président de la franchise. « Pendant de longues parties de la saison, on ressemblait à la meilleure équipe de la ligue, après Boston. Sur d’autres séquences de la saison, on a vu qu’on avait une marge de progression, que des progrès étaient nécessaires. Malheureusement, on a eu des blessures et une importante au pire moment. Mais il y a beaucoup de positifs à retenir de la saison, même si la fin est malheureuse. On a montré par moments ce qu’on pouvait être mais trop souvent par à-coups, ce qui est décevant. »

« Il y a des équipes qui n’ont pas fait les playoffs qui vont radicalement progresser cet été. On doit faire pareil »

Les blessures ont privé New Orleans d’un meilleur destin. Ne faut-il donc pas repartir avec ce même groupe, pour lui donner une nouvelle chance et confirmer ainsi cette belle saison régulière en 2024/25 ? Ce n’est pas la route que David Griffin semble vouloir emprunter.

« Par le passé, on a toujours péché par excès de continuité et on a toujours pensé qu’il fallait voir ce groupe en bonne santé. On a suffisamment vu ce groupe », affirme le dirigeant. « On a eu une bonne opportunité de voir Zion jouer son record en carrière (70 matches), on a vu assez de choses pour savoir qu’on a du pain sur la planche. »

Est-ce à dire que, sans certaines retouches, les Pelicans ne pourront pas refaire une si bonne saison à la rentrée ? « Parce que la conférence Ouest est très bonne, il y a des équipes qui n’ont pas fait les playoffs qui vont radicalement progresser cet été », annonce David Griffin, qui pense à Sacramento et Golden State. « On doit faire pareil. Il est urgent d’agir dans ce sens. »

Les choses sont dites : il va y avoir du changement cet été à New Orleans. « Notre base, notre noyau sont très bons. On sort d’une série de playoffs où une très bonne équipe a dominé les débats et nous a fait croire qu’on avait gagné 9 matches et pas 49. La réalité, c’est qu’on a remporté 49 matches et fait plein de bonnes choses. Prenons le temps d’évaluer ce groupe. Mais je veux être très, très clair : pas d’autosatisfaction cet été. C’est le moment de devenir meilleur », annonce le vice-président des Pelicans. Reste à voir comment y parvenir…