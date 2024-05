Eric Gordon hésite à rester aux Suns

Débarqué l’été passé en Arizona pour boucler un recrutement chargé, annonçant rapidement que c’était le titre ou rien pour cette escouade grand luxe montée à la va-vite autour du « Big Three », Kevin Durant – Devin Booker – Bradley Beal, Eric Gordon a déchanté depuis…

L’arrière vétéran est tombé de haut avec un « sweep » orchestré de main de maître par Anthony Edwards et les Wolves aux dents longues. Le premier coup de balai subi par les Suns depuis 1999.

C’est bien simple : avec 8 points de moyenne à 32% de réussite aux tirs (mais un correct 41% à 3-points), Eric Gordon n’a jamais aussi peu pesé en playoffs dans sa carrière ! « C’est évidemment très décevant. Je sais que les fans, même nous les joueurs, on ne voyait pas notre saison finir comme ça… »

Une équipe « très talentueuse » en manque de « cohésion »

Titulaire à 24 reprises, mais plus souvent membre de la seconde unité au sein de laquelle il avait un rôle de meneur improvisé, Eric Gordon a tourné à 11 points à 38% de réussite à 3-points. Une saison correcte mais sans plus. De quoi le faire réfléchir sur la suite puisqu’il dispose d’une « player option » à 3.4 millions de dollars.

« Il n’y a aucune chance que je prenne ma décision maintenant », soufflait le vétéran dans The Arizona Republic après l’élimination. « Je vais simplement profiter de l’intersaison, regarder beaucoup de ces matchs [qui restent à jouer] et voir ce qui va se passer. On a toujours une équipe très talentueuse. On doit simplement trouver encore plus de cohésion et être plus uni. Mais ma décision n’est pas pour tout de suite… »

Eric Gordon a jusqu’au 29 juin pour activer, ou pas, cette clause, et peut-être attend-il son entretien de fin de saison avec ses dirigeants, ou de savoir si Frank Vogel sera maintenu en poste, avant de faire son choix.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Eric Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 LAC 78 34 45.6 38.9 85.4 0.6 2.0 2.6 2.8 2.2 1.0 2.1 0.5 16.1 2009-10 LAC 62 36 44.9 37.1 74.2 0.4 2.2 2.6 3.0 1.6 1.1 2.3 0.2 16.9 2010-11 LAC 56 38 45.0 36.4 82.5 0.8 2.1 2.9 4.4 2.1 1.3 2.7 0.3 22.3 2011-12 NOP 9 35 45.0 25.0 75.4 0.2 2.6 2.8 3.4 2.2 1.4 2.7 0.4 20.6 2012-13 NOP 42 30 40.2 32.4 84.2 0.2 1.6 1.8 3.3 1.8 1.1 2.8 0.2 17.0 2013-14 NOP 64 32 43.6 39.1 78.5 0.5 2.1 2.6 3.3 1.8 1.2 2.1 0.2 15.4 2014-15 NOP 61 33 41.1 44.8 80.5 0.5 2.2 2.6 3.8 2.4 0.8 2.0 0.2 13.4 2015-16 NOP 45 33 41.8 38.4 88.8 0.2 2.0 2.2 2.7 2.2 1.0 1.6 0.3 15.2 2016-17 HOU 75 31 40.6 37.2 84.0 0.4 2.3 2.7 2.5 2.0 0.6 1.6 0.6 16.2 2017-18 HOU 69 31 42.8 35.9 80.9 0.4 2.1 2.5 2.2 1.7 0.6 1.9 0.4 18.0 2018-19 HOU 68 32 40.9 36.0 78.3 0.3 1.9 2.2 1.9 2.1 0.6 1.3 0.4 16.2 2019-20 HOU 36 28 36.9 31.7 76.6 0.3 1.7 2.0 1.5 1.9 0.6 1.2 0.4 14.4 2020-21 HOU 27 29 43.3 32.9 82.5 0.3 1.9 2.2 2.6 1.6 0.5 1.9 0.5 17.8 2021-22 HOU 57 29 47.5 41.2 77.8 0.3 1.7 2.0 2.7 1.1 0.5 1.9 0.3 13.4 2022-23 * All Teams 69 29 44.6 37.1 82.1 0.2 1.7 1.9 2.7 1.1 0.6 1.5 0.4 12.4 2022-23 * HOU 47 30 43.9 34.7 81.5 0.3 1.8 2.1 2.9 1.0 0.6 1.8 0.4 13.1 2022-23 * LAC 22 25 46.3 42.3 84.2 0.2 1.5 1.7 2.1 1.5 0.6 1.0 0.4 11.0 2023-24 PHX 68 28 44.3 37.8 79.7 0.2 1.6 1.8 2.0 1.2 1.0 1.1 0.4 11.0 Total 886 32 43.0 37.1 81.1 0.4 2.0 2.3 2.8 1.8 0.9 1.9 0.4 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.