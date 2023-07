Pour Eric Gordon, c’est le titre NBA ou rien !

Cela faisait plus de dix ans que le nom d’Eric Gordon circulait aux Suns, et cette fois, c’est la bonne !

Free agent, l’ancien shooteur des Rockets et des Clippers s’est engagé avec Phoenix où il sera la première rotation derrière Bradley Beal et Devin Booker. Il y retrouve Kevin Durant qu’il a côtoyé en sélection, et il prévient qu’il est là pour gagner le titre NBA !

« Je veux en gagner un cette année. On ne veut pas attendre. On veut le gagner cette année » répète-t-il, alors qu’il était de passage à Las Vegas pour encourager les jeunes pousses des Suns.

Le titre, sa priorité actuelle

Il y a 11 ans, ce même Eric Gordon avait accepté une offre de 58 millions de dollars sur quatre ans avec les Suns, mais les Hornets (qui deviendront les Pelicans) s’étaient alignés dessus pour le conserver. Plus d’une décennie après, il débarque avec un contrat de deux ans au salaire minimum.

« Après cette première expérience, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais j’ai toujours pensé que c’était un bon endroit. On a toujours entendu dire que Phoenix est une ville formidable, que ses fans sont formidables et qu’ils sont devenus une équipe qui gagne au fil du temps. C’est une destination très prisée. »

Si prisée qu’Eric Gordon était donc prêt à signer le plus petit contrat de sa carrière pour se donner une chance de décrocher une bague. « Il y a plus important que ça… Tous les joueurs veulent le meilleur des deux mondes. Je suis plus âgé, j’ai joué longtemps et l’argent n’est pas toujours un problème. Bien sûr, je veux beaucoup plus. Ne vous méprenez pas. Mais au bout du compte, je veux réussir chaque année que je passerai ici et nous verrons bien ce qui se passera. C’est pour cette raison que je voulais venir ici : gagner un titre. »

Que des spécialistes du dernier tir !

Ce qui le séduit, c’est la présence de joueurs complets, habitués à prendre les derniers tirs. Tout comme lui.

« J’ai toujours vécu des moments comme ça… On ne peut pas avoir peur. Une fois qu’on me fait la passe dans un moment crucial, je suis prêt à mettre ces tirs. C’est ce qui est bien dans cette équipe. On ne possède que des joueurs qui ont vécu des situations où il fallait mettre des tirs importants. Mon jeu colle avec tout le monde. »

