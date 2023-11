Eric Gordon, meneur de jeu intérimaire pour les Suns

Après deux premiers matches assez compliqués à 3-pts, en compilant un vilain 4/17 dans cet exercice, Eric Gordon a retrouvé des couleurs depuis deux rencontres. Les espaces offerts par Kevin Durant l’aidant beaucoup.

Son 7/16 au total contre Utah et San Antonio est déjà plus dans ses standards. « C’est un shooteur de grande qualité et il peut aussi pénétrer », commente Kevin Durant pour l’Arizona Republic.

Avec 31 minutes de moyenne, l’ancien shooteur des Clippers et des Rockets possède le deuxième temps de jeu de Phoenix, derrière « KD » justement. Il profite évidemment des absences de Bradley Beal et Devin Booker pour cela. Mais ces dernières ont une autre conséquence sur Eric Gordon : il doit davantage mener le jeu.

« Je suis toujours à l’aise. Dans beaucoup d’équipes où j’ai joué, j’ai un peu évolué à ce poste de meneur et à celui d’arrière », rappelle-t-il. « Même en playoffs ou dans des circonstances compliquées et je suis là pour ça. Quels que soient les joueurs présents ou absents, je veux continuer de jouer à haut niveau. »

Il ne semble donc pas préoccupé par ce rôle d’intérimaire à la mène, qu’il assume plutôt bien, le temps que Bradley Beal et Devin Booker reviennent. Même si Frank Vogel assure qu’il n’y a pas vraiment de calendrier précis.

« Lui et moi, on se trouve », explique Grayson Allen, l’arrière qui l’accompagne dans le backcourt des Suns. « Peu importe celui qui joue le pick-and-roll, il trouve l’autre sur le côté fort ou faible. Il fait un excellent boulot pour trouver les joueurs ouverts et faire tourner la balle. Beaucoup de choses commencent avec lui. »

Pour l’instant…

Eric Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 LAC 78 34 45.6 38.9 85.4 0.6 2.0 2.6 2.8 2.2 1.0 2.1 0.5 16.1 2009-10 LAC 62 36 44.9 37.1 74.2 0.4 2.2 2.6 3.0 1.6 1.1 2.3 0.2 16.9 2010-11 LAC 56 38 45.0 36.4 82.5 0.8 2.1 2.9 4.4 2.1 1.3 2.7 0.3 22.3 2011-12 NOP 9 35 45.0 25.0 75.4 0.2 2.6 2.8 3.4 2.2 1.4 2.7 0.4 20.6 2012-13 NOP 42 30 40.2 32.4 84.2 0.2 1.6 1.8 3.3 1.8 1.1 2.8 0.2 17.0 2013-14 NOP 64 32 43.6 39.1 78.5 0.5 2.1 2.6 3.3 1.8 1.2 2.1 0.2 15.4 2014-15 NOP 61 33 41.1 44.8 80.5 0.5 2.2 2.6 3.8 2.4 0.8 2.0 0.2 13.4 2015-16 NOP 45 33 41.8 38.4 88.8 0.2 2.0 2.2 2.7 2.2 1.0 1.6 0.3 15.2 2016-17 HOU 75 31 40.6 37.2 84.0 0.4 2.3 2.7 2.5 2.0 0.6 1.6 0.6 16.2 2017-18 HOU 69 31 42.8 35.9 80.9 0.4 2.1 2.5 2.2 1.7 0.6 1.9 0.4 18.0 2018-19 HOU 68 32 40.9 36.0 78.3 0.3 1.9 2.2 1.9 2.1 0.6 1.3 0.4 16.2 2019-20 HOU 36 28 36.9 31.7 76.6 0.3 1.7 2.0 1.5 1.9 0.6 1.2 0.4 14.4 2020-21 HOU 27 29 43.3 32.9 82.5 0.3 1.9 2.2 2.6 1.6 0.5 1.9 0.5 17.8 2021-22 HOU 57 29 47.5 41.2 77.8 0.3 1.7 2.0 2.7 1.1 0.5 1.9 0.3 13.4 2022-23 * All Teams 69 29 44.6 37.1 82.1 0.2 1.7 1.9 2.7 1.1 0.6 1.5 0.4 12.4 2022-23 * HOU 47 30 43.9 34.7 81.5 0.3 1.8 2.1 2.9 1.0 0.6 1.8 0.4 13.1 2022-23 * LAC 22 25 46.3 42.3 84.2 0.2 1.5 1.7 2.1 1.5 0.6 1.0 0.4 11.0 2023-24 PHX 4 31 45.0 33.3 100.0 0.5 2.0 2.5 2.8 1.5 0.5 1.8 0.3 16.5 Total 822 32 42.9 37.0 81.1 0.4 2.0 2.4 2.8 1.8 0.8 1.9 0.4 16.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.