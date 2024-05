Les premières audiences des playoffs NBA sont tombées, et elles sont globalement au niveau de celles de l’an passé. Les rencontres de la campagne 2024 diffusées sur ABC, ESPN, TNT, truTV et NBA TV jusqu’à dimanche ont ainsi été suivies par 3.17 millions de téléspectateurs en moyenne, soit une baisse d’environ 6% par rapport à l’an passé.

La meilleure audience a ainsi été réalisée par le Game 4 entre les Lakers et les Nuggets, avec 5.67 millions de téléspectateurs et 3% de parts de marché, la troupe de LeBron James étant toujours très suivie sur le petit écran. Derrière, on retrouve le Game 4 entre les Clippers et les Mavericks, avec 5.56 millions de téléspectateurs et le Game 4 entre les Knicks et les Sixers, avec 4.65 millions de téléspectateurs.

Pour les diffuseurs, l’absence des Warriors de Stephen Curry, qui offrent toujours de bonnes audiences, et l’élimination rapide des Lakers, ne sont en tout cas pas de bonnes nouvelles.

Ni le fait qu’à part la série entre les Mavs et les Clippers, les duels à l’Ouest ne se sont pas éternisés…