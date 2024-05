Un peu plus de deux mois après la sortie officielle de la Harden Vol. 8 sur le sol français, adidas a profité du bon début de campagne 2024 de James Harden en playoffs pour remettre en avant la huitième chaussure signature de l’arrière des Clippers avec un sixième coloris.

Le joueur s’est montré particulièrement efficace, productif et régulier sur les quatre premiers matchs de la série face à Dallas, et reste sur sa meilleure prestation, à 33 points (à 12/17 au tir), 6 rebonds et 7 passes décisives, dans le Game 4 remporté par les Mavs. De quoi aborder un Game 5 à Los Angeles avec le plein de confiance ce soir, et des Harden Vol. 8 aux pieds pour le booster.

Après la Harden Vol. 8 blanche « White Party », la rose « Flamingo Pink », la verte « Luxury Green », la orange « Sculpted » et la « Pioneer » en noir, blanc et rouge, il manquait une touche de bleu pour compléter le tout, qu’on retrouve dans cette version « Blue Fusion », entre bleu et blanc nacré.

Ce nouveau coloris de la Harden Vol.8 est disponible sur Basket4Ballers au prix de 160 euros (modèle limité à un article par personne).