Mike Budenholzer et Nick Nurse sur les tablettes des Suns

Quelques heures après l’annonce du renvoi de Monty Williams, TNT livre les premiers noms de la « short list » des dirigeants des Suns. Nouveau propriétaire de la franchise, Mat Ishbia serait le seul aux manettes pour désigner son successeur et si Marc Stein avait évoqué Tyronn Lue comme piste potentielle, nos confrères citent trois techniciens disponibles.

Il y a d’abord Kevin Young, le bras droit de Williams aux Suns depuis trois ans. Son nom est régulièrement cité à chaque poste vacant, et cette saison, il a rencontré les Rockets, qui lui ont préféré Ime Udoka. Il a l’avantage de connaître le groupe, la franchise, et d’être sans doute beaucoup moins cher que les deux autres candidats.

Car il s’agit de deux références du métier, Mike Budenholzer et Nick Nurse. Champions NBA respectivement avec les Bucks et les Raptors, ils viennent d’être coupés. Le premier est un « enfant de Popovich », et il a brillé aux Hawks puis aux Bucks. C’est sans doute le meilleur entraîneur disponible sur le marché.

Le second n’a connu que les Raptors en NBA, mais il a été champion NBA dès sa première année, puis il a prouvé qu’il pouvait tirer le meilleur de ses effectifs malgré les départs et les blessures. Mais cette saison, sans playoffs, a terni sa cote, et il avait d’ores et déjà annoncé qu’il souhaitait faire le point sur sa carrière pendant l’été.

Outre les Suns, les Bucks, les Raptors et les Pistons sont à la recherche d’un entraîneur.