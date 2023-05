Et si Tyronn Lue quittait les Clippers…

Est-ce que Tyronn Lue sera toujours le coach des Clippers à la rentrée ? A priori, la question ne se pose pas puisque l’ancien entraîneur des Clippers n’a jamais été critiqué depuis son arrivée à Los Angeles, et chaque année, il fait de son mieux malgré les blessures récurrentes de Kawhi Leonard et de Paul George. Lue prouve aux Clippers qu’il est un technicien inventif, mais aussi capable de tirer le meilleur de son effectif.

Sous contrat jusqu’en 2025, Lue peut donc voir venir, et il pourrait même faire monter les enchères ! Selon Yahoo Sports !, il serait ainsi sur la « short list » des Bucks pour remplacer Mike Budenholzer. A Milwaukee, on aurait deux entraîneurs dans le viseur : Lue donc, mais aussi Monty Williams, tout juste coupé par les Suns.

A propos des Suns justement, Lue serait aussi sur les tablettes du nouveau propriétaire, Mat Ishbia. Marc Stein rapporte ainsi que la franchise de Phoenix va étudier la situation contractuelle et voir s’il est possible de récupérer Lue. On voit mal Steve Ballmer céder Lue à un adversaire direct. Mais ce ne serait pas la première fois qu’un coach sous contrat est « transféré », et le plus souvent, des tours de Draft sont inclus.