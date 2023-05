Steve Kerr : « Nous n’avons pas perdu ce match à cause des arbitres »

Alors qu’ils dominaient le match, les Warriors ont perdu le fil dans le deuxième quart-temps du Game 3. Plombés par leurs fautes et leurs pertes de balle, Draymond Green et ses camarades ont ainsi lâché le « momentum », l’ailier fort sous-entendant que les coups de sifflet des arbitres ont relancé Anthony Davis et les Lakers.

Mais pour Steve Kerr, Golden State s’est plombé tout seul, et l’arbitrage n’est pas le problème principal.

« Nous n’avons pas perdu ce match à cause des arbitres », a déclaré le coach. « Il n’y a donc pas lieu de se plaindre. Il y a eu des décisions que nous n’avons pas appréciées. Mais après chaque match, les deux entraîneurs peuvent dire ça. Il ne s’agit pas d’autre chose que de notre propre performance. »

Ses joueurs ont pourtant multiplié les fautes techniques mais, pour Steve Kerr, c’était plutôt le signe d’une frustration générale, alors que les Warriors perdaient pied, en multipliant les erreurs.

Un chaos à éviter

« C’est décevant », a poursuivi le coach. « Parce que nous avions l’impression de bien contrôler le match, de réussir de bonnes possessions en défense, de prendre soin du ballon. Et puis les fautes, les pertes de balle et les possessions précipitées sont arrivées en même temps. Nous devons faire un meilleur travail dans ce domaine ».

Le déficit aux lancers (37 pour les Lakers contre 17 pour les Warriors) mis en avant par les fans de Golden State n’est finalement que la conséquence, et pas la cause, des problèmes de son équipe, à entendre Steve Kerr. Surtout que, cette saison, Los Angeles est l’équipe qui en shoote le plus, et Golden State celle qui en shoote le moins…

Il s’agit donc de limiter le problème, en évitant de revivre des trous noirs du genre.

« Il y a eu beaucoup de bonnes choses », a rappelé Stephen Curry. « On était à +11 avec sept minutes à jouer (avant la mi-temps). Et puis ils ont fait une grosse série, leur public s’est réveillé. C’est l’ambiance à laquelle on fait face à l’extérieur. Chaque possession compte. Ça nous l’a rappelé ».