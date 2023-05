Les Warriors ont perdu le fil

Après un panier primé de Moses Moody, en début de deuxième quart-temps, les Warriors prennent 11 points d’avance dans ce Game 3. Face à un LeBron James qui ne tente aucun shoot en premier quart-temps, les champions en titre ont le contrôle de la partie.

La suite de la première mi-temps est moins réussie. Plus de son, plus d’image pendant presque huit minutes. Ce trou noir se résume en un chiffre : 30-8 pour les Lakers ! C’est le tournant de la large victoire de Los Angeles.

« Beaucoup de matches cette saison ont changé à cause de trois ou six mauvaises minutes », rappelle Stephen Curry pour ESPN. « Ce n’est pas agréable d’essayer de s’adapter dans ces moments-là. Le premier tour a prouvé qu’on pouvait trouver les solutions et surmonter ces événements malheureux. On doit le refaire. »

Avec un vilain 3/11 à 3-pts, 9 ballons et surtout 9 fautes commises, les Warriors ont été plombés par leur déchet technique dans ce deuxième quart-temps. « Le match s’est arrêté quand on les a envoyés aux lancers-francs », estime Draymond Green, qui estime que son équipe a alors perdu le « momentum » mais ne veut pas en dire trop sur l’arbitrage, malgré l’écart aux lancers-francs (28/37 pour les Lakers, contre 12/17 pour les Warriors).

Les Warriors ont déjà connu ça

Les champions en titre ont perdu le fil de leur basket et de la rencontre. Ce sentiment de perte de contrôle va les bousculer et les nerfs vont lâcher, notamment avec les arbitres. Moses Moody prend en effet une faute flagrante et JaMychal Green une faute technique. Dans la foulée, Draymond Green l’imite avec lui aussi une faute technique.

On doit être plus dur mentalement », annonce Klay Thompson. « On doit être plus calme », ajoute Steve Kerr. « C’est facile de répondre à une période compliquée en saison régulière. Mais tout est exacerbé pendant les playoffs. Donc les temps faibles sont encore plus longs. On a levé le pied et les Lakers en ont profité. »

Le scénario de ce match donne néanmoins de l’espoir aux Warriors puisqu’ils ont explosé en quelques minutes après une entame solide. C’est donc la thèse de l’accident qui est mise en avant.

« C’est plus une question de connexion pendant la rencontre, c’est ça notre souci, c’est ça qui m’inquiète, que des ajustements à faire », explique Curry. « Au fond, gagner ou perdre de 30 points, ça ne change rien : il y a 2-1 », complète Thompson. « On a encore une chance d’égaliser avant de revenir à la maison. Pas la peine de rester là-dessus. On a déjà été en plus mauvaise posture que ça. On sait comment répondre. »