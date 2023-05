À leur tour, les Lakers corrigent les Warriors (+30) pour mener 2-1 !

À 1-1 dans une série, le Game 3 revêt toujours une importance capitale, tant pour l’équipe qui a récupéré l’avantage du terrain loin de ses bases (Los Angeles) que pour celle qui l’a abandonné en son fief (Golden State).

Une rencontre sous pression, donc, qui a d’abord vu les Lakers en prendre le contrôle, sous l’impulsion du tandem D’Angelo Russell — Anthony Davis, avant que les Warriors ne s’en remettent à la qualité de leurs shooteurs (Stephen Curry ainsi que Klay Thompson) et une défense adverse poreuse pour inverser la tendance. Jusqu’à ce que les « Purple & Gold » ne fassent le nécessaire pour reprendre les commandes, définitivement, en profitant d’un effondrement collectif des « Dubs » et d’une nette montée en puissance collective.

À l’arrivée, cela donne finalement une victoire dans les grandes largeurs pour le Los Angeles de LeBron James (127-97), qui vire à 2-1 dans cette demi-finale de conférence contre Golden State et qui répond surtout à la fessée reçue de la part des champions en titre dans le Game 2.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— La montée en puissance de Los Angeles. Il a fallu trois quarts-temps aux Lakers pour prendre la mesure des Warriors, alors que dans le deuxième, ils étaient pourtant menés d’une dizaine de points et semblaient à côté de leurs pompes tactiquement. Mais, profitant des erreurs en attaque des Warriors, d’une défense retrouvée et d’un Anthony Davis incontrôlable à l’intérieur, les « Purple & Gold » ont réussi un… 30-8 pour totalement renverser le cours de la partie ! De quoi réveiller, aussi, un certain LeBron James, discret jusque-là, et la seconde mi-temps n’a fait que confirmer la supériorité de LA, en route vers le « blowout ».

— Golden State a perdu pied et ne s’est plus relevé. À 40-29 dans le second quart-temps, on imaginait les Warriors venir jouer les trouble-fête à Los Angeles, alors qu’ils n’avaient aucun mal à faire exploser cette défense des Lakers qui les laissait tirer dans un fauteuil derrière l’arc. Sauf que la machine de Steve Kerr s’est enrayée et, entre pertes de balle, shoots forcés ou opération portes ouvertes dans la raquette, les champions en titre ont relancé Los Angeles, qui n’en demandait pas tant. À l’extérieur, il était évidemment difficile de reprendre le fil de la rencontre et plus rien n’a perturbé les locaux, même en deuxième période.

TOPS/FLOPS

✅ Le trio Russell — LeBron — Davis. À tour de rôle, les trois meilleurs joueurs des Lakers ont fait honneur à leur statut dans ce Game 3 capital. C’est d’abord D’Angelo Russell qui, dans le premier quart-temps, a fait exploser la défense des Warriors avec ses paniers à 3-points. Ensuite, dans le second quart-temps, Anthony Davis a réveillé Los Angeles en réalisant un vrai chantier sous le cercle, en attaque comme en défense. Puis c’est finalement LeBron James qui, dans le troisième quart-temps, a enfoncé le clou pour repousser Golden State avec son activité des deux côtés. Un « Big Three » efficace, autoritaire et dominateur.

✅ Andrew Wiggins. L’ailier canadien a sans conteste été le plus régulier des Warriors dans cette partie : 16 points, 9 rebonds, 4 passes en 28 minutes. Énergique et impliqué des deux côtés, il a donné le ton pour son équipe rien qu’avec son activité, en plus de réussir l’action du match : un énorme « poster » sur Anthony Davis ! Mais, abandonné par l’ensemble de ses coéquipiers, ou presque, « Wiggs » n’a pas pu empêcher la lourde défaite des siens.

⛔ Draymond Green. Si JaMychal Green ou Jordan Poole n’ont, entre autres, pas non plus brillé au cours de cette rencontre côté Warriors (et c’est peu dire…), difficile de ne pas mettre en avant la vilaine contre-performance de « Dray », compte tenu de son importance dans l des Warriors. À la rue en défense devant Anthony Davis, au point de collectionner les fautes et les passages sur le banc. En attaque, ce n’était franchement pas mieux et, à l’arrivée, il signe sans doute sa pire prestation des playoffs.

LA SUITE

Game 4 à Los Angeles, dans la nuit de lundi à mardi (04h00).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.