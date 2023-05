Deux premiers noms évoqués pour le poste de GM à Washington

Les prospections commencent pour Washington, quinze jours après l’officialisation du limogeage de Tommy Sheppard, qui avait la double casquette de président-GM. L’été va ainsi être l’occasion de redéfinir l’organigramme, des plus hautes sphères de la franchise jusqu’au banc de Wes Unseld Jr.

Le staff du technicien des Wizards a déjà bougé puisque Alex McLean, directeur du développement des joueurs, et Dean Oliver, assistant spécialiste des données analytiques, ont été remerciés, l’objectif étant de permettre à Wes Unseld Jr. de faire équipe avec des assistants qu’il aura choisis, les deux cités étant arrivés sous l’ère Scott Brooks.

Pour ce qui est du poste de GM, le Washington Post a évoqué deux premiers noms susceptibles d’intéresser les Wizards : l’assistant GM des Bucks Milt Newton et Trajan Langdon, GM des Pelicans, en poste depuis 2019.

Si Milt Newton, qui a notamment évolué au lycée à Washington, pourrait logiquement être tenté de monter en grade en héritant de davantage de responsabilité comme GM, on a plus de mal à imaginer Trajan Langdon, qui n’a, a priori, aucune attache avec la capitale fédérale des États-Unis, quitter New Orleans pour rejoindre un projet à première vue moins prometteur que celui développé par les Pelicans. Même si ce serait l’occasion pour lui de devenir le véritable patron sportif d’un club, David Griffin étant à la tête du projet de New Orleans.

L’heure n’en serait pour l’instant qu’aux premières conversations et à la prise de renseignement du côté de Ted Leonsis et des Wizards. Wait and see…