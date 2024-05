Evan Mobley entend se renforcer physiquement… dans sa salle de sport à domicile

Éliminés dès le premier tour des playoffs en seulement cinq matchs par les Knicks, les Cavaliers sont l’une des déceptions de ce début de playoffs, surtout qu’ils avaient l’avantage du terrain, après avoir réalisé une saison régulière très encourageante.

« Nous avons juste eu quelques défaillances mentales et nous n’avons pas été à la hauteur sur le plan physique comme nous aurions dû l’être » a déclaré Evan Mobley. « Nous en avons parlé, mais nous n’avons pas réussi à faire ce qu’il fallait ».

Sur l’ensemble de la série, les Knicks ont ainsi dominé physiquement les Cavaliers. Lors du Game 5 sur le parquet de Cleveland, New York a pris 48 rebonds contre 30 pour les hommes de JB Bickerstaff. Sur les 48, 17 étaient des rebonds offensifs. Mitchell Robinson a ainsi pris plus de rebonds (18) qu’Evan Mobley et Jarrett Allen réunis (13).

Une salle de sport à domicile

Si Evan Mobley est déjà un excellent défenseur, il reste encore un peu trop frêle. On a ainsi pu le voir face à des profils comme Mitchell Robinson et Julius Randle. Pourtant, il a essayé de progresser dans ce domaine pendant la saison, mais l’équilibre est difficile à trouver. Cet été, cependant, il pense que de réels progrès peuvent être réalisés. C’est sa priorité avant le training camp de pré-saison.

« J’ai l’impression d’avoir essayé de changer cela aussi pendant la saison » a expliqué Evan Mobley sur son physique. « C’est difficile de le faire pendant la saison. Vous pouvez voir des changements, mais vous ne verrez probablement pas de changements significatifs. C’est donc au cours de l’été que l’on se concentre vraiment sur tout ce que l’on veut faire ».

Il y a les paroles mais aussi les actes. Et Koby Altman, le président des opérations basket des Cavaliers, a révélé qu’Evan Mobley a investi dans une salle de sport à domicile afin de se renforcer durant l’intersaison.

« Le développement s’est poursuivi et je pense que c’est ce qu’il veut. Il ressent l’urgence » a confié Koby Altman. « Il a déjà investi dans une salle de sport à domicile pendant l’intersaison, ce qui est remarquable pour un garçon de son âge qui se dit : ‘OK, je dois devenir plus fort, je dois m’améliorer’. Il y a donc un réel potentiel avec lui, et c’est l’équilibre entre le développement d’une jeune équipe et la compétition. Nous essayons de faire les deux ».

Pas besoin de motivation extérieure

L’intérieur de Cleveland est donc prêt à faire tous les efforts nécessaires afin franchir un cap, et il semble déjà se concentrer sur la saison prochaine. Evan Mobley a tout de même réalisé une très bonne deuxième saison en NBA, augmentant ses moyennes de points, de rebonds et de passes décisives.

Le 3e choix de la Draft 2021 a ainsi conclu la saison régulière avec des moyennes de 16.2 points, 9 rebonds et 2.8 passes décisives par match. Il a également été finaliste pour le trophée de meilleur défenseur de l’année, ce qui est très impressionnant pour un joueur qui effectue seulement sa deuxième campagne dans la Grande Ligue.

Désormais, l’objectif est de se renforcer physiquement, et pourquoi pas espérer une transformation à la Giannis Antetokounmpo, qui n’était pas plus costaud que lui au même âge.

« Lorsque vous avez des conversations avec Evan, et que la première chose dont il parle n’est pas liée au basket, mais au physique, cela devient une très bonne conversation à avoir » a conclu Koby Altman. « Ce n’est pas Evan Mobley qui dit : ‘J’ai besoin de ceci, de cela’. C’est Evan qui dit qu’il veut s’améliorer en allant à la salle de musculation. C’est une conversation très saine, que nous allons soutenir dans une perspective plus large ».

Evan Mobley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CLE 69 34 50.8 25.0 66.3 2.1 6.2 8.3 2.5 2.1 0.8 1.9 1.7 15.0 2022-23 CLE 79 34 55.4 21.6 67.4 2.4 6.6 9.0 2.8 2.8 0.8 1.9 1.5 16.2 2023-24 CLE 50 31 58.0 37.3 71.9 2.2 7.1 9.4 3.2 2.7 0.9 1.8 1.4 15.7 Total 198 33 54.4 26.5 68.1 2.2 6.6 8.8 2.8 2.5 0.8 1.9 1.6 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.