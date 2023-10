Draft 2023 | Amari Bailey quitte UCLA après une seule saison

5/5 : en annonçant son inscription à la Draft 2023 jeudi dernier, le « freshman » Amari Bailey devient le cinquième et dernier titulaire de la saison 2022/23 de UCLA à quitter le campus au cours des deux dernières semaines, actant pour de bon une inévitable reconstruction à venir du roster des Bruins (au sein de laquelle le Français Ilane Fibleuil pourrait occuper une place centrale).

Grosse star en « high school », à Sierra Canyon en Californie aux côtés de Bronny James notamment (#9 dans la promotion 2022), le natif de Chicago a logiquement changé de statut en arrivant dans les rangs des Bruins, une équipe expérimentée, composée essentiellement de « juniors » et « seniors ».

Tout de même titulaire indiscutable, il a ainsi endossé un rôle de second couteau aux côtés de ses coéquipiers plus âgés, et a brillé dans ce contexte : 11.2 points à 50% aux tirs, 3.8 rebonds et 2.2 passes, avec notamment une belle montée en puissance durant les six derniers matchs de la saison (17.3 points à 56% aux tirs).

« En fin de saison, Amari affichait un niveau de jeu parmi les tous meilleurs du pays sur son poste » estimait d’ailleurs son coach Mike Cronin. « Sa sélection de tirs et son pourcentage de réussite montrent ses qualités et sa pertinence. Il a adoré son passage en tant que Bruin, et maintenant, nous allons pouvoir apprécier ses talents chez les professionnels. »

Pour l’heure projeté à la fin du premier tour ou au début du second tour, il pourrait considérablement booster sa valeur et se rapprocher du Top 20 en faisant bonne impression au Combine de la Draft. Une chose est sûre, son profil de « combo-guard » aussi bien capable de créer son tir que de contribuer au « playmaking » est apprécié des franchises, d’autant que son potentiel défensif est aussi une source d’optimisme.