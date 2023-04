Avec un immense Kawhi Leonard, les Clippers s’imposent à Phoenix !

Grâce à un coup de chaud d’entrée signé Eric Gordon, auteur de 10 points, le début de rencontre est à l’avantage des Clippers, qui en profitent pour prendre six longueurs d’avance sur une équipe de Phoenix assez maladroite (16-10). Solides défensivement et bien plus incisifs offensivement, les joueurs de Tyronn Lue déroulent, et concluent le premier quart-temps avec douze points d’avance (30-18).

Les Suns n’y sont pas du tout, et se font punir sur quasiment chaque attaque des Clippers. Alors que l’écart se stabilise entre dix et quinze points (42-27), le duo Durant-Booker va se mettre en marche, pour permettre à Phoenix de rentrer aux vestiaires avec seulement cinq longueurs de retard (59-54).

Les Suns reviennent des vestiaires avec de meilleures intentions. Sur un floater, Devin Booker permet aux siens de revenir à seulement deux points (68-66). Sur une sublime passe de Chris Paul, Torrey Craig donne même l’avantage à Phoenix (70-68). Plus rien ne rentre pour les Clippers, le momentum passe totalement du côté des Suns.

Poussés par leur public, ces derniers prennent neuf points d’avance (77-68). Mais les coéquipiers de Kawhi Leonard ont de la ressource et du caractère, et ils terminent le 3e quart-temps sur un 13-4 pour égaliser (81-81).

Lors des six premières minutes du 4e quart-temps, les deux équipes se rendent coup pour coup. Un énorme Kawhi Leonard permet aux Clippers d’être légèrement devant au score (97-96). Kawhi Leonard, encore lui, plante deux énormes tirs à 3-points consécutifs pour permettre aux siens de compter cinq longueurs d’avance à deux minutes de la fin (106-101). À 29 secondes du terme, le score est de 109-108 en faveur des Clippers.

Grâce à un Russell Westbrook clutch, tout d’abord sur la ligne des lancers-francs puis en défense sur Devin Booker, les Clippers scellent la partie et remportent ce Game 1 (115-110).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le contre de Russell Westbrook. Très maladroit, le meneur des Clippers est pourtant le héros de la fin de match avec ce contre sur Devin Booker à 10 secondes de la fin. Mieux, il envoie le ballon sur la jambe de Devin Booker pour récupérer la touche ! Une double action positive alors qu’il y avait trois points d’écart.

– Première défaite pour Kevin Durant à Phoenix. Depuis son arrivée dans l’Arizona en février dernier, KD n’avait pas encore goûté à la défaite sous le maillot des Suns. Il présentait un bilan parfait de 8 victoires en autant de matchs disputés. Mais c’était avant de croiser la route de Kawhi Leonard et sa bande, qui lui ont infligé son premier accroc sous sa nouvelle tunique. Une première défaite qui arrive au pire des moments… en playoffs.

TOPS/FLOPS

✅Kawhi Leonard. Il ne manque jamais un grand rendez-vous, et l’ailier des Clippers a terminé la partie avec 38 points, 5 rebonds, 5 passes décisives à 13/24 au tir dont 3/5 à 3-points.

✅Eric Gordon. Il a donné le ton d’entrée, permettant aux Clippers de mettre rapidement la main sur la partie. Il termine avec 19 points à 7/14 au tir.

✅ Ivica Zubac. Match solide de sa part avec un gros double-double : 12 points et 15 rebonds.

✅ Kevin Durant. Il loupe ses cinq premiers tirs, mais il termine au bord du triple-double avec 27 points, 11 passes décisives et 9 rebonds.

✅ Devin Booker. Il a été très bon des deux côtés du terrain, même s’il pourrait davantage participer au rebond. Il termine avec 26 points, 4 interceptions et 3 contres à 10/19 au tir.

✅ Torrey Craig. Véritable facteur X côté Suns., il termine avec 22 points à 9/12 au tir dont 2/4 à 3-points.

⛔️ ✅ Russell Westbrook. Malgré une soirée très difficile au tir (3/19), il s’est démarqué par ses efforts défensifs, notamment en fin de match. Il termine avec 9 points, 10 passes décisives, 8 rebonds, 3 contres et 2 interceptions.

⛔️ Le banc des Suns. Seulement 10 points marqués par les remplaçants, ce qui est beaucoup trop peu. Une inefficacité qui a forcé Kevin Durant et Devin Booker à jouer respectivement 44 et 43 minutes.

LA SUITE

Game 2 à Phoenix, dans la nuit de mardi à mercredi (4h00).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.