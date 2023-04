Des Lakers battus mais pas abattus

Pour la onzième fois consécutive, les Lakers se sont inclinés dans le derby angeleno face aux Clippers mais, contrairement aux dix premières fois, cette défaite a de véritables conséquences au classement, dans ce qui était probablement la bataille de Los Angeles la plus importante de l’histoire.

Au-delà d’avoir perdu face à l’équipe avec laquelle ils étaient à égalité en termes de bilan avant la rencontre (41-38), les « Purple & Gold » ont effectivement manqué l’occasion de s’installer dans le Top 6 de la conférence Ouest, à quatre jours de la fin de saison régulière.

Autant dire que, pour espérer se qualifier directement pour les playoffs, les hommes de Darvin Ham devront gagner leurs deux derniers matchs, prévus contre Phoenix puis Utah, tout en comptant sur au moins un faux-pas des Clippers ou des Warriors.

« [Le calendrier] a eu raison de nous. »

Mais dans le camp des Lakers, on ne s’attendait en premier lieu pas à ce que la mission soit simple contre le voisin californien, au lendemain de leur victoire obtenue en prolongation sur le parquet du Jazz.

« C’est l’un de nos matchs les plus compliqués de la saison », estimait ainsi LeBron James, tout de même présent pendant 35 minutes lors de ce « back-to-back », après ses 38 minutes de la veille. « [Il avait lieu] en sortie de road-trip, après un retour tardif [à la maison] et au lendemain d’une prolongation… C’était l’un de ces conflits créés par le calendrier et cela a assurément eu raison de nous. »

La cohésion de groupe au centre des priorités

Cela ne peut bien sûr pas tout justifier et être considéré comme l’unique raison de cette défaite, mais il est clair que les champions 2020 ont ressenti les effets de la fatigue et manqué de jambes en première mi-temps. Cela s’est vu en attaque, car plusieurs tirs sont restés courts et les pertes de balle étaient nombreuses, mais également en défense, car les rotations et les replis étaient mal assurés.

« C’est quelque chose d’humain, les circonstances sont réelles. C’est le calendrier NBA et tout le monde doit passer par là à un moment donné, donc c’est comme ça. Mais je suis tout de même fier de la manière dont nous nous sommes battus. Tout ce que vous pouvez attendre de vos joueurs, c’est qu’ils se battent, qu’ils restent soudés, qu’ils assument leurs responsabilités et qu’ils ne se cachent derrière aucune excuse », déclarait après coup Darvin Ham.

Le plus important pour le coach des Lakers étant, au final, que son équipe n’a pas hésité à se battre et faire les efforts en seconde période pour recoller au score. Sans succès donc, mais de bon augure pour la suite en termes de cohésion de groupe. Un groupe qui n’a pas tant de vécu que ça, entre les blessures des uns (LeBron James) et des autres (D’Angelo Russell, Mo Bamba).

« Tout le monde veut prendre des risques pour s’assurer que l’on soit en position d’avoir autant de succès que possible. C’est magnifique, c’est le bon côté de la chose : nous sommes ensemble. Équipe, coaching-staff, organisation… Tout le monde fait tout ce qu’il faut, correctement, pour ramener les choses là où elles doivent l’être. »

Rester en bonne santé, pour mieux envisager la suite

Là où souhaitent arriver les coéquipiers de LeBron James, c’est évidemment en playoffs. Pour l’heure, il leur faudra passer par la case play-in, mais ce n’est guère un problème dans le vestiaire.

« Les choses sont comme elles sont et nous terminerons où nous terminerons », expliquait le quadruple MVP, qui ne sera pas du genre à calculer pour éviter un adversaire ou un autre. « C’est comme si nous avions connu quatre ou cinq saisons dans l’une. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous dire : ‘Voilà ce que nous avons besoin de faire, voilà où nous allons être’. Nous devons continuer de jouer du bon basket, puis nous verrons. Nous serons prêts, qu’importe [la place à laquelle] nous finissons. »

Éliminés au premier tour des playoffs en 2021, avant de ne même pas s’y qualifier en 2022, les Lakers savent que l’aspect le plus important pour eux n’est pas de finir à telle ou telle place, mais bien d’être à 100% physiquement ou, tout du moins, au complet.

« Tout est question de santé pour nous, cela a toujours été le cas, comme lors des deux dernières saisons, c’est notre talon d’Achille », admettait ainsi LeBron James. « Si nous pouvons nous maintenir en bonne santé lors des deux prochains matchs puis arriver en playoffs, alors cela ira pour nous, où que nous terminions [au classement]. »