Clippers – Lakers, le derby de Los Angeles le plus important de l’histoire

Depuis l’arrivée de LeBron James et Anthony Davis d’un côté et de la paire George-Leonard de l’autre, la NBA n’a cessé de mettre en avant le derby de Los Angeles entre Lakers et Clippers. Les deux formations ont été construites pour jouer les premiers rôles à l’Ouest et pourquoi pas un jour se rencontrer en playoffs. Sauf que JAMAIS les deux franchises ne se sont affrontées en playoffs, et lorsque « Lob City » mettait le feu à la NBA avec le duo Paul-Griffin, les Lakers étaient sur une pente glissante à gérer les graves blessures et la fin de carrière de Kobe Bryant. En 2020, dans la « bulle », ce sont les Nuggets qui avaient renversé les Clippers pour les empêcher d’affronter les Lakers.

Finalement, il faut donc se contenter de derbys sans enjeux. Jusqu’à celui de ce soir qui pourrait être le plus important de l’histoire de Los Angeles ! « C’est sans doute le premier match d’importance qu’on joue face à eux. Il y a beaucoup d’enjeux en ce moment » reconnaît Tyronn Lue.

Parfum de playoffs

Les Clippers qui viennent d’enchaîner trois revers en cinq matchs sont tombés à la 6e place avec 41 victoires pour 38 défaites, et ils peuvent se réveiller à la 8e place demain matin s’ils s’inclinent face aux Lakers et que les Pelicans s’imposent face aux Grizzlies. Pour leur part, en cas de victoire, les Lakers passeraient à la 5e place, à égalité avec les Warriors mais avec le « tie-breaker » sur les champions en titre.

L’affrontement de ce soir s’apparente donc au duel le plus important de l’histoire récente entre les deux équipes.

« Contrairement à ce que tout le monde espère, nous n’avons jamais eu l’occasion de les affronter dans une série de playoffs mais c’est ce qui s’en rapproche le plus », a déclaré le pivot des Clippers Ivica Zubac, Laker de 2016 à 2019 avant d’être transféré chez l’ennemi voisin. « Je pense que c’est le match le plus important auquel j’ai participé avec les Lakers et les Clippers. On peut le sentir maintenant. Ce sera le plus grand match de la saison pour les deux équipes. J’ai hâte d’y être ».

Les retrouvailles avec Russell Westbrook

Pour pimenter un peu le tout, ce sera aussi la première fois que Russell Westbrook retrouvera les Lakers, et il y a fort à parier que les retrouvailles seront animées, et que le meneur des Clippers sera surmotivé.

« Nous savons ce qui s’est dit dans les médias, ce qui a été dit sur lui et son temps passé là-bas. Nous l’avons toujours soutenu depuis le premier jour, depuis qu’il est arrivé ici et que nous l’avons intégré à notre équipe, à notre famille », a déclaré Norman Powell. « Pour n’importe quel joueur, il s’agit de donner du fil retordre à son ancienne franchise. Je pense donc que c’est un match important pour lui et pour nous aussi ».

Les Clippers ont remporté les trois premières confrontations et disposent donc du « tie-breaker » quel que soit le résultat de ce soir. Bien qu’ils en soient tout de même à dix victoires de suite face aux Lakers, pour Tyronn Lue, qui sera toujours privé de Paul George, son groupe ne part pas favori pour autant.

« La situation est différente. Beaucoup de choses sont en jeu en ce moment. Ils évoluent à un niveau élevé et c’est le premier match qui compte vraiment que nous avons à jouer. Je suis impatient d’en découdre. Nous verrons. Je ne sais pas pourquoi nous avons été si bons contre eux, mais ce sera un match différent », a-t-il confié.

Même si son équipe a eu trois jours de repos avant la rencontre, quand les Lakers sont en back-to-back, et qu’ils se sont en plus imposés une prolongation face au Jazz…