Une prolongation qui va faire mal à LeBron James et Anthony Davis ?

La soirée fut réussie pour les Lakers puisque leur victoire, la quatrième de suite, face au Jazz assure une place pour le « play-in ». Il n’y a qu’un bémol à signaler : une prolongation que les « Purple & Gold » auraient bien évité, et qui a alourdi le temps de jeu de LeBron James et Anthony Davis.

En effet, le premier a joué 38 minutes, son plus gros total depuis son retour de blessure, il y a dix jours. Le second a passé 42 minutes sur le parquet, du jamais-vu pour lui depuis mi-décembre.

Des minutes qui vont compter puisque, dès ce soir, un match capital contre les Clippers se profile. Les deux équipes de Los Angeles possèdent le même bilan (41-38) et le vainqueur prendra une énorme option pour la sixième place, et donc pour la qualification directe pour les playoffs.

« Ces cinq minutes de plus n’ont clairement pas aidé, c’est évident. Mais on avait besoin de cette victoire », confirme LeBron James à ESPN. « On verra comment mon pied se sent ce mercredi matin, au réveil. Je n’ai pas joué autant depuis cinq semaines. »

Peuvent-ils vraiment manquer ce match si important ?

Même logique pour Anthony Davis. « Je n’ai pas joué un back-to-back depuis un moment », confirme le champion 2020. Là, face à un match immanquable, il va devoir enchaîner avec 42 minutes dans les jambes…

Vu l’enjeu, il semble très peu probable de voir les Lakers se présenter face aux Clippers sans LeBron James et Anthony Davis. Surtout qu’avec cette sixième place en poche, les Lakers pourraient faire souffler les deux stars les quelques jours consacrés aux « play-in », avant le premier match du premier tour des playoffs.

Ce « sacrifice » pourrait donc porter ses fruits pour la suite. Darvin Ham a notamment parlé de « décision de groupe » concernant la présence de James et Davis face à Kawhi Leonard et sa bande.

« On doit faire attention à nos deux logiques : celle à court terme et celle à long terme », commente le coach des Californiens. « La priorité, c’est la santé des joueurs, et ce peu importe les conséquences d’un match. On a besoin, avant tout, que nos joueurs soient en bonne forme. Si on constate qu’il n’y a pas de problèmes au niveau de leur santé, qu’il n’y a pas de risques, alors on ira de l’avant. S’il y a des doutes, on en parlera. »