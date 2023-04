Les Clippers ramènent les Lakers sur terre

Entre l’aspect derby, les retrouvailles entre LeBron James (33 points, 8 rebonds, 7 passes) et Kawhi Leonard (25 points, 7 rebonds), ainsi que celles entre Russell Westbrook (14 points) et son ancienne équipe, sans oublier l’enjeu au classement pour deux franchises à égalité (41-38) et qui visent le Top 6 de l’Ouest, ce duel entre les Clippers et les Lakers avait de quoi intriguer et surtout attirer.

Sauf que le contexte était favorable aux Clippers, qui contrairement aux Lakers n’avaient pas disputé une prolongation la veille, et c’est justement ce qui les a propulsés en première mi-temps (71-52), pour ensuite gérer une avance d’une dizaine de points tout au long de la seconde période, afin de l’emporter logiquement (125-118).

Avec leur victoire, les Clippers repassent 5e de leur conférence, mais avec un bilan identique à celui du 6e (Golden State), tandis que les Lakers restent 7e, mais sous la menace du 8e (New Orleans) et du 9e (Minnesota), situés à maximum un match d’écart.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Les Clippers ont fait le boulot. En position de force sur le plan physique, car plus reposés malgré de récents résultats en dents de scie, les hommes de Tyronn Lue n’ont pas laissé la possibilité aux Lakers de les dépasser au classement. Autoritaires, ils ont proposé une première mi-temps de qualité pour immédiatement mettre la tête de leur voisin sous l’eau, grâce à leur force de frappe offensive. Davantage bousculés après la pause, notamment par un LeBron James transfiguré, les Clippers ont néanmoins tenu bon et conservé les devants, avec leur réussite à 3-points, l’apport de leur banc ou leur capacité à réussir leurs lancers-francs.

— La pression revient sur les Lakers. Globalement passés à côté de leur rencontre, sans que ce ne soit alarmant pour autant car il s’agissait d’un « back-to-back » en sortie de prolongation, les coéquipiers de LeBron James ont cependant manqué une belle occasion d’intégrer le Top 6 de l’Ouest. Au lieu de ça, ils doivent se contenter de rester à leur 7e place, mais comme les Pelicans ont gagné cette nuit, ils sont à égalité avec eux à la 8e, en plus de n’avoir qu’un match d’avance sur les Wolves, 9e. Autant dire que les prochains jours s’annoncent explosifs, alors que les Suns —invaincus avec Kevin Durant— arrivent en ville dans deux jours…

— Los Angeles reste bleu, blanc et rouge. Cela fait maintenant trois ans, soit 11 matchs de rang, que le derby angeleno est remporté par les Clippers. La dernière fois que les Lakers gagnaient contre leur voisin, c’était ainsi dans la « bulle » d’Orlando en juillet 2020 et il leur faudra désormais attendre la saison prochaine pour mettre fin à cette période de disette.

TOPS/FLOPS

✅ Norman Powell. Le facteur X de cette partie, tout simplement. En sortie de banc, le sixième homme des Clippers a fait des misères à la défense des Lakers (27 points), profitant pleinement des minutes sans Anthony Davis pour aller agresser la peinture et attirer les fautes (donc des lancers-francs). Un coup de boost bienvenu pour son équipe, tant pour creuser l’écart en première mi-temps que pour résister aux assauts adverses en seconde période. Et la confirmation, s’il le fallait, qu’il est l’un des meilleurs remplaçants de la ligue. À noter, aussi, les bonnes prestations de Bones Hyland et Terance Mann, précieux à 3-points (5/8).

⛔✅ LeBron James et Anthony Davis. Match à deux vitesses pour les leaders des Lakers qui, après une première mi-temps décevante, ont ensuite retrouvé des couleurs pour relancer leur équipe dans le troisième quart-temps (25 points sur 30). Dans le sillage de leur paire LeBron/Davis, enfin agressive en attaque et qui a donné le ton en défense, les « Purple & Gold » ont infligé un 19-3 aux Clippers pour revenir jusqu’à -8, mais cet élan de la seconde période n’a pas pu se confirmer par la suite. Malgré les efforts de James, limité à 3 points à la pause et qui n’a pas arrêté de pousser pour recoller au score.

⛔ La première mi-temps des Lakers. Si les Lakers ont compté jusqu’à 24 points de retard et ont manqué de jus pour valider leur comeback, c’est parce qu’ils partaient de beaucoup trop loin et parce qu’ils ont livré une première période horrible, c’est le mot. Méconnaissables en défense, car incapables d’empêcher les Clippers de courir ou de faire feu à 3-points, les hommes de Darvin Ham ont également galéré en attaque, car leurs pertes de balle ont coûté cher et leur absence d’énergie a engendré peu de mouvement avec le ballon. Mais le retour aux vestiaires a réveillé l’équipe, et notamment le duo LeBron/Davis.

LA SUITE

LA Clippers (42-38) : réception de Portland, samedi soir (22h00).

LA Lakers (41-39) : réception de Phoenix, dans la nuit de vendredi à samedi (04h30).

