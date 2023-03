Karl-Anthony Towns de retour ce soir pour les Wolves !

Enfin ! Absent depuis le 28 novembre à cause d’une blessure au mollet, puis d’une rechute, Karl-Anthony Towns va effectuer son retour ce soir face aux Hawks. À moins d’un problème de dernière minute…

L’intérieur des Wolves aura donc manqué 51 matchs et il va vite devoir retrouver du rythme car son équipe n’a plus que 9 matchs à disputer en saison régulière. Surtout, Rudy Gobert et ses coéquipiers sont actuellement à la 9e place de l’Ouest, avec 36 victoires pour 37 défaites. Et si la 6e place des Warriors (37-36) n’est pas loin, la 12e place des Pelicans (35-37) non plus. Une victoire ou une défaite peut ainsi tout changer en cette fin de saison.

« Je suis hyper enthousiaste de revenir sur le terrain et d’aider mon équipe parce que les neuf prochains matchs sont très importants, » explique-t-il ainsi. « Je vais essayer de reprendre les choses où je les avais laissées. »

Pour l’entraîneur Chris Finch, il s’agit donc de réintégrer son All-Star sans perturber l’équilibre de l’équipe, alors qu’Anthony Edwards pourrait aussi retrouver les parquets ce soir contre Atlanta.

Pour Karl-Anthony Towns, c’est en tout cas la fin d’un long chemin de croix…

« C’est un dur et long parcours. Il y a des jours où, au lever, on se sent bien et prêt à jouer. On pense pouvoir reprendre. Mais on n’est pas prêt à 100% » confiait-il ainsi hier, alors que le bout du tunnel se profilait. « On bosse et on pense qu’on a fait 8% de progrès par rapport à la veille. On va voir les médecins et on découvre finalement que c’est seulement 2%… Putain, uniquement 2% ? Ça me démange de jouer. Ça fait si longtemps. »