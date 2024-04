Le bout du tunnel pour Karl-Anthony Towns, qui pourrait rejouer demain

« Un jour viendra. J’ai été dans l’obscurité du tunnel et j’ai essayé de comprendre où j’allais. Ça fait du bien de savoir qu’il y a de la lumière au bout du tunnel. »

Blessé depuis le 28 novembre, Karl-Anthony Towns se rapproche d’un retour, presque quatre mois après son dernier match, puisque The Athletic nous apprend qu’il pourrait revenir ce mercredi soir (comme Anthony Edwards) face aux Hawks. Ce qui signerait la fin d’un long périple.

« Je savais depuis le premier jour que le chemin serait long, je me suis déchiré le mollet à 95% », précise-t-il à The Athletic, rappelant ses propos de janvier. « Il n’y a jamais vraiment eu de calendrier. On regarde sur Google et ça dit douze semaines. J’espérais faire moins mais je savais que ce ne serait pas facile de revenir. J’allais devoir attendre que ça fasse son effet et m’assurer que ça tienne le coup. »

Ce ne fut pas le cas puisque le All-Star a rechuté, fin janvier justement. Le joueur le concède sans euphémisme, mais sans entrer dans les détails non plus. Il explique simplement qu’il a dû tout recommencer depuis le début et que le simple fait de marcher était impossible.

« C’était évident. On porte une botte de protection un jour, puis un autre jour, elle n’est plus là, avant de revenir. Donc c’est une rechute. On pourra en reparler en temps et en heure, mais pas pour l’instant. »

Une rechute n’est pas rare pendant de longues rééducations, surtout quand cela concerne le mollet. Les blessures dans cette zone du corps sont très souvent compliquées à gérer.

Jordan McLaughlin, touché quasiment en même temps que « KAT », peut en attester. Blessé au mollet, le meneur de jeu de Minnesota avait raté cinq matches, avant de revenir pour trois rencontres. La rechute est arrivée et il a finalement passé 30 matches de suite à l’infirmerie…

« C’est un dur et long parcours », assure-t-il. « Il y a des jours où, au lever, on se sent bien et prêt à jouer. On pense pouvoir reprendre. Mais on n’est pas prêt à 100%. »

Et un retour trop rapide, c’est prendre un risque significatif. La preuve avec Kevin Durant, blessé au mollet pendant les playoffs 2019, revenu dans le Game 5 des Finals contre les Raptors, et finalement victime d’une blessure bien plus grave : une rupture du tendon d’Achille. Ce terrible scénario, Karl-Anthony Towns y a pensé.

« C’était clairement une possibilité si je revenais sur les parquets », déclare-t-il. « On était tous inquiet de ça. En tant que compétiteur, on a envie d’y aller, de se dire qu’on va se débrouiller pour jouer. Avec ce que j’avais, je ne pouvais même pas essayer de le faire. »

Il faut donc prendre son mal en patience, même si c’est long et pénible et que l’envie de rejouer est très forte.

« On bosse et on pense qu’on a fait 8% de progrès par rapport à la veille. On va voir les médecins et on découvre finalement que c’est seulement 2%… Putain, uniquement 2% ? Ça me démange de jouer. Ça fait si longtemps. »

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 60 33 50.6 42.3 87.4 1.5 6.9 8.4 3.0 3.3 0.7 2.8 0.7 22.1 Total 571 34 52.4 39.8 83.9 2.8 8.1 10.9 3.2 3.4 0.8 2.7 1.3 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.