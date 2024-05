Karl-Anthony Towns explique pourquoi il reste à l’infirmerie

Pour Karl-Anthony Towns, de « faux espoirs » ont été donnés aux fans des Wolves. L’intérieur s’est exprimé pour la première fois au sujet de sa blessure au mollet contractée fin novembre. Il était question à ce moment d’une indisponibilité évaluée entre quatre et six semaines. Autrement dit, si ce calendrier annoncé avait été le bon, il aurait déjà retrouvé les parquets.

Mais ce n’est pas le cas car sa déchirure est de « niveau 3 » (« profonde ») et non pas « niveau 2 » (« moyenne »). « Il n’a jamais été question de niveau 2. J’ai prié Dieu tout-puissant pour que ce soit de ce niveau mais je savais que ce n’était pas le cas », lâche-t-il sur Twitch.

Il ajoute : « J’aurais aimé que ce soit quatre à six semaines. Je savais alors que ça n’allait pas être le cas. L’équipe a essayé de dire quatre à six semaines. Il n’y avait pas moyen avec la blessure que j’ai subie, c’est une blessure très importante. Je ne sais pas s’ils essayaient de donner de faux espoirs aux fans ou ce qu’il en est. »

Cette indisponibilité avait été évoquée par plusieurs médias américains. Selon le Star Tribune, les Wolves, eux, s’étaient contenté d’indiquer que leur joueur avait subi des tests supplémentaires et qu’il serait mis sur la touche pour une durée indéterminée. Aujourd’hui, CBS Sports évoque ainsi une absence, au moins, jusqu’au… 24 février.

« Ce n’était pas juste pour vous tous », poursuit l’intérieur en s’adressant à ses fans qui l’ont interpellé sur les réseaux sociaux. « Et plus important encore, sans vouloir penser qu’à mois, c’était injuste de voir circuler toutes ces informations (après son IRM) qui, d’abord, n’étaient pas exactes, mais, ensuite, et c’était déjà injuste pour moi, pour quelqu’un qui veut jouer. »

L’intérieur, dont l’équipe a gardé un rythme de croisière équilibré en son absence (13 victoires – 13défaites), note toutefois que sa rééducation se passe bien. « Je vais de mieux en mieux. Tout se passe bien. Ça va vraiment bien. Je m’améliore. Il faut du temps. C’est une blessure très sérieuse. Significative, mais ça aurait pu être bien pire », termine-t-il.

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 33 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.1 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 Total 573 34 52.4 39.8 83.9 2.8 8.1 10.8 3.2 3.4 0.8 2.7 1.3 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.