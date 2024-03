Karl-Anthony Towns ne rejouera qu’en 2023

Ce n’est jamais rassurant lorsqu’un joueur se blesse tout seul, et c’est le cas de Karl-Anthony Towns face aux Wizards. L’intérieur des Wolves s’est écroulé dans le 3e quart-temps alors qu’il tentait de revenir en défense.

Sur un appui, il grimace, et il tombe au sol. On pense évidemment au tendon d’Achille, d’autant que ses coéquipiers l’aident à quitter le terrain. Mais comme le soupçonnait le staff médical, plutôt optimiste, l’IRM a révélé une déchirure au mollet droit.

Selon ESPN, Karl-Anthony Towns va manquer quatre à six semaines de compétition, et pour une récupération complète, il lui faudra reprendre en janvier 2023. Un coup dur pour les Wolves qui n’ont pas encore réussi à intégrer Rudy Gobert, et dont les résultats en dents de scie trahissent un manque de cohésion collective.

Pour Chris Finch, il faut donc changer ses plans, et on suivra de près comment Minnesota va modifier son jeu sur le plan offensif, avec un Rudy Gobert désormais seul dans la raquette.

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 60 33 50.6 42.3 87.4 1.5 6.9 8.4 3.0 3.3 0.7 2.8 0.7 22.1 Total 571 34 52.4 39.8 83.9 2.8 8.1 10.9 3.2 3.4 0.8 2.7 1.3 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.