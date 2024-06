Rick Carlisle prédit une grosse fin de saison pour les Mavericks

Au regard du score final, Luka Doncic aurait peut-être dû s’abstenir. À l’entame de la seconde période du match entre Mavs et Pacers, le Slovène a suggéré aux visiteurs, en faisant un geste de la main, de prendre un temps-mort. Reggie Bullock venait de convertir un panier primé pour permettre aux locaux de reprendre l’avantage au score.

Menés de 12 points une minute après la reprise (59-71), les Texans venaient de signer un 20-7 sur une séquence de trois petites minutes. Voyant le geste de son ancien joueur, Rick Carlisle a suivi la recommandation du Slovène et a effectivement demandé un temps-mort !

Ses Pacers sont ainsi parvenus à reprendre leurs distances par la suite, pour s’imposer sur le fil, après un tir de la gagne manqué par Kyrie Irving. Indiana s’imposait tandis que Dallas subissait une cinquième défaite en six matchs.

À la question de savoir s’il avait acheté à Luka Doncic – 24 ans hier – un cadeau d’anniversaire, Rick Carlisle peut se permettre de chambrer à son tour : « Je lui ai apporté (Tyrese) Haliburton. C’est aussi son anniversaire aujourd’hui. » Le meneur de 23 ans, né en réalité… le 29 février, a signé un gros match à 32 points, 7 rebonds et 6 passes, pour répondre aux 39 points du leader d’en face.

Un revirement comme l’an dernier ?

Malgré cette nouvelle défaite des Mavs et les difficultés de l’association entre Doncic et le nouveau venu Irving, Rick Carlisle se veut optimiste : « Personne ne va vouloir les affronter (en playoffs). Personne. Dallas a l’habitude d’arranger les choses en seconde partie de saison. Ils l’ont fait l’année dernière et ont fait un super parcours. Je m’attends à ce qu’ils fassent de même maintenant. »

La saison passée, les Mavs avaient effectivement connu un départ poussif avec 16 victoires pour 18 défaites à la fin décembre 2021. Avant de changer complètement de visage par la suite pour enchaîner 36 victoires et 12 défaites, et finir au-delà des 50 succès. Ce revirement avait permis aux Texans de sortir le Jazz, puis les Suns en playoffs, avant de chuter face aux futurs champions, les Warriors, en finale de conférence.

Au vu du nombre de matchs restants désormais, les Mavs ne pourront toutefois pas gagner autant de rencontres que l’an dernier. « Je ne me fais aucun souci pour eux. Ils vont finir vraiment fort la saison », maintient le coach des Pacers, persuadé que le retour de Maxi Kleber, 9 points cette nuit, va leur faire du bien.

Le technicien termine en rappelant que le classement des deux conférences est particulièrement dense cette saison. Ce qui pourrait avantager les équipes, comme les Mavs, qui n’ont pas encore décollé jusqu’ici.