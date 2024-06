Pour Giannis Antetokounmpo, la banalisation de ses performances est un phénomène classique

Nic Claxton et Dorian Finney-Smith ont eu beau partir à l’aventure tous les deux, il leur a dunké dessus. Après un match manqué et deux brèves apparitions avant cela, en raison de plusieurs pépins physiques, Giannis Antetokounmpo a repris son chantier classique.

33 points (15/27 aux tirs dont 1/2 de loin), 15 rebonds et 4 passes dans la victoire à Brooklyn, c’est dans son standing de production depuis le début de l’année. En conférence de presse, on lui demande s’il pense que les fans prennent son haut niveau de jeu pour acquis.

Réponse : « Oui. Oui et ce n’est pas un problème. Je ne pense pas être le premier, je ne pense pas être le dernier. J’ai le sentiment qu’ils considèrent les choses comme acquises avec KD (Kevin Durant), avec LeBron James, avec Stephen Curry. On voit toute cette excellence au quotidien et ils la considèrent comme acquise jusqu’à ce qu’ils ne soient plus là. Et là, on se dit ‘Oh, ces gars-là me manquent. Le show qu’ils offraient me manque.’ »

En attendant de voir éclore une nouvelle génération de joueurs qui bénéficieront du même phénomène aux yeux des fans, le Grec dit vouloir « continuer à aller sur le terrain, à apprécier le jeu. Parce que le jour où je ne prendrai plus de plaisir, c’est terminé. Je dois continuer à en profiter, à construire, à essayer de gagner des matchs. Je ne peux pas contrôler ce que les autres pensent. S’ils le considèrent comme acquis, je ne peux pas le contrôler. Moi, je ne le considère pas comme acquis. »

Plusieurs « avertissements »

Ces dernières semaines ont peut-être rappelé à tous qu’il ne pouvait pas être en permanence le surhomme qu’on connaît sur les parquets. « Quand je vais sur le terrain, j’essaie de donner tout ce que j’ai. Les quatre ou cinq minutes (ndlr : neuf en réalité) que j’ai jouées contre Chicago, c’est tout ce que j’avais. Au All-Star Game, j’ai joué 10 secondes, c’est tout ce que j’avais », note le joueur de 28 ans, avant d’évoquer ses six minutes jouées face au Heat, puis ses 28 minutes face aux Nets cette nuit.

Sa puissance physique et sa domination sont telles que même ses proches ont du mal à l’imaginer connaître un coup de mou. « C’est le revers de la médaille. Lorsque je suis rentré chez moi et que j’ai dit à ma compagne ‘C’est douloureux’, elle m’a dit ‘Ahh, ça va aller, parce que tu ne te blesses jamais’. J’ai l’impression que lorsque je suis blessé, les gens ne me prennent pas au sérieux. » Certains ont ainsi pu être surpris de le voir quitter spontanément et prématurément ses coéquipiers, lors du match face au Heat par exemple.

Mais comme le disait Jrue Holiday, le Grec a sans doute intérêt à davantage s’écouter lorsqu’il faut lever le pied.

« Le choc avec (Mike) Muscala au niveau des genoux, c’était mon premier avertissement. Puis le match de Chicago, je n’étais peut-être pas censé jouer, mais mon obstination m’a poussé à le faire. Et le choc à la main, c’était le deuxième avertissement de Dieu. Puis Il a dit que je devais peut-être me reposer quelques matchs et ne pas jouer le suivant. Je lui ai dit : ‘Non. Je veux jouer, je suis obsédé par le basket.’ Et je me suis encore blessé au genou. C’est le troisième avertissement, maintenant je dois écouter. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.3 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.1 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.1 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.2 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 Total 792 33 54.5 28.6 70.2 1.8 7.9 9.8 4.9 3.0 1.1 3.0 1.2 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.