Les Bulls explosent les Nets : + 44 !

Voilà ce qui s’appelle un retour à la compétition réussi pour les Bulls. Après six défaites de suite concédées avant la pause du All-Star week-end, les hommes de Billy Donovan ont retrouvé les terrains en signant leur meilleure performance de la saison, à savoir le découpage en règle des Nets (131-87).

Ces derniers, qui en avaient déjà pris 43 sur le parquet des Celtics au début du mois, ont affiché de sérieuses limites. Et signé une performance « inacceptable » selon Jacque Vaughn. « On doit vraiment être l’équipe qui joue la plus dure de la ligue. Quand ce n’est pas le cas, voilà ce qui peut arriver », déplore le technicien new yorkais, dont l’équipe a vraiment ressemblé à un poulet sans tête cette nuit.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un « garbage time » sans fin. Zach LaVine, puis Nikola Vucevic et enfin DeMar DeRozan ont marqué successivement pour démarrer la rencontre et Chicago a collé un 11-0 d’entrée de jeu. Ce premier « run » du « Big Three » local était annonciateur de la soirée tranquille qui attendait les Bulls. Confortablement en tête après 12 minutes (33-18), ils ont accéléré un peu plus le tempo dans le second quart-temps pour rentrer au vestiaire avec déjà plus de 30 points d’avance (63-29). Les Bulls ont trouvé le moyen d’accentuer un peu plus l’écart par la suite, en s’offrant jusqu’à 50 points tout rond (101-51) au début du quatrième quart-temps…

– Déjà un effet Patrick Beverley ? Il faut presque se frotter les yeux pour le croire : dans le second quart-temps, les Bulls ont inscrit 30 points, là où les Nets se retrouvaient avec 29 unités… sur l’ensemble de la première période (et autant de paniers marqués que de « turnovers »…). C’est dire le niveau de performance en défense affiché par Chicago qui a clairement été boosté par l’énergie du nouveau venu, Patrick Beverley. Titularisé à la place d’un autre Patrick (Williams), le meneur a donné un bon aperçu de ce que pouvait donner son association avec un autre ancien Laker, Alex Caruso. Bon courage pour les arrières adverses face à ces deux-là.

– Portes ouvertes dans la peinture. Il a souvent été question du manque de protection de cercle côté Nets cette saison. Nouvelle illustration cette nuit face aux Bulls. Ces derniers ont terminé avec 12 paniers primés, comme leurs adversaires mais avec un bien meilleur taux de réussite. Mais la différence a été faite dans la raquette où Zach LaVine et les autres n’ont eu aucune difficulté d’accès : 62 points inscrits contre 22 concédés ! Citons également le différentiel au rebond (57-31), secteur dans lequel les Nets ont énormément souffert à l’image de leurs difficultés à contenir Andre Drummond à la fin du premier quart-temps.

TOPS/FLOPS

✅ Zach LaVine. Très belle soirée pour l’arrière des Bulls qui a fait preuve d’efficacité tant derrière la ligne à 3-points qu’à mi-distance ou à proximité du cercle, tout en restant dans le cadre collectif. « Je crois que c’est ce qu’on doit faire à partir de maintenant et tout donner pour ces 22 derniers matchs parce qu’on réalise où on en est. On doit y mettre ce type d’énergie », a-t-il déclaré après la rencontre.

✅ Patrick Williams. Une bonne performance à relativiser bien sûr en raison de la physionomie de la rencontre. Pour la deuxième fois seulement cette saison, le jeune ailier local est sorti du banc de Billy Donovan. Hormis l’action où, seul en contre-attaque, il s’est fait contrer par l’arceau, le 4e choix de la Draft 2020 a signé un match appliqué.

⛔ Spencer Dinwiddie. Mauvais timing pour le meneur des Nets qui, plus tôt dans la semaine, disait vouloir pouvoir rentrer les gros tirs pour son équipe. Cette nuit, il n’a pas trouvé la mire une seule fois, soit sa pire performance de l’année égalée.

LA SUITE

Bulls (27-33) : réception des Wizards dimanche.

Nets (34-25) : déplacement à Atlanta dimanche.

