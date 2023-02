Spencer Dinwiddie pense pouvoir rentrer les tirs importants pour les Nets

En présence de Kevin Durant et de Kyrie Irving, personne ne se demandait qui était susceptible de prendre le dernier tir chez les Nets. Quid d’aujourd’hui, maintenant que les deux superstars sont parties ?

Un joueur pense détenir la réponse : Spencer Dinwiddie. « Oh, ça ne me dérange pas de m’en occuper. On a beaucoup de supers joueurs. Cam (Thomas) a aussi conclu quelques matchs. Là où les stars vous manquent, c’est que vous avez le bénéfice du doute […] Si on parle de rentrer des tirs de la gagne, le tir en lui-même ? Oh, je suis celui qui en a le plus dans la ligue. Alors fais appel à moi et c’est panier », assure l’ancien joueur des Mavs.

Son assurance ne vient pas de nulle part. Selon l’Elias Sports Bureau, repris par le New York Post, il a rentré six paniers décisifs – pour redonner l’avantage à son équipe – dans les 10 dernières secondes du quatrième quart-temps ou de la prolongation d’un match depuis le début de la saison 2017/18. Ce qui en fait le troisième joueur le plus « clutch » de la ligue derrière DeMar DeRozan et Nikola Jokic.

Spencer Dinwiddie hit the game-winning field goal in the final minute of the game at Boston on Sunday and at Brooklyn tonight, marking the first time he has hit two consecutive game-winners in his NBA career. DeMar DeRozan is the only other player to accomplish this in 2021-22. pic.twitter.com/aGYXZ5Hy6Z — Mavs PR (@MavsPR) March 17, 2022

Déjà, lors de son premier mandat à Brooklyn, il avait collectionné les gros tirs. On se souvient aussi de son « game winner », il y a quasiment un an, sur le parquet… des Nets alors qu’il portait le maillot des Mavs. Ce soir-là, il avait profité de l’attention portée sur Luka Doncic, pris à deux par la défense adverse.

Spencer Dinwiddie confesse que la difficulté pour les New-Yorkais sera d’obtenir les coups de sifflet dans les dernières minutes. Les Nets vont donc devoir « être très attentifs. Mais pour ce qui est de la capacité à rentrer le dernier tir, j’ai confiance en la plupart des gars de cette équipe : Joe (Harris), Cam (Thomas), Cam (Johnson), Mikal (Bridges). Et je suis celui qui en a le plus dans la ligue donc fais appel à moi et c’est panier. »