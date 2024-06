La patience de Bradley Beal a ses limites

Il y a quelques mois, Bradley Beal paraphait un nouveau contrat pharaonique avec les Wizards : 251 millions de dollars sur cinq ans, avec notamment une dernière année, en 2026/27, à 57 millions de dollars !

À 29 ans, un tel contrat semble le lier à Washington à long terme. Pourtant, dans une interview pour Andscape, l’arrière ne relâche pas la pression sur les dirigeants de son équipe. Bradley Beal n’envisage pas de réclamer un transfert, mais il ne veut pas non plus enchaîner trop de campagnes dans le ventre mou…

« Je suis patient, mais il y a un moment où vous devez être un peu égoïste et tracer une ligne dans le sable, c’est certain », assure-t-il ainsi. « Je pense à des choses dans ma tête mais, en même temps, je reste dans le moment présent. Je reste engagé avec ce que nous avons et ce que nous faisons et je ne me laisse pas distraire par le bruit extérieur. Je pars de là, je prends les choses au jour le jour, je contrôle ce que je peux contrôler. »

Qu’a-t-il donc en tête ? Sans doute que Washington n’a disputé qu’un premier tour des playoffs sur les quatre dernières saisons, et que l’équipe n’est toujours qu’à la 9e place de l’Est…

Bradley Beal confie d’ailleurs qu’il a été très difficile pour lui d’assister au Game 4 des dernières Finals.

« OK, qu’est-ce que je peux faire maintenant ? Qu’est-ce que je veux faire ? Gagner, gagner, gagner, gagner »

« J’étais assis avec ma femme, et je disais à Jayson Tatum (avec lequel il est très proche) : ‘Prends-le, prends-le’, comme si j’étais dans l’équipe. Je devais me détendre. Mais dans cette atmosphère, en tant que compétiteur, vous vous dites : ‘Je veux faire partie de ça. Je veux jouer au basket sur cette scène’. Il n’y a rien de tel. Je serais devenu fou si j’avais assisté à plus d’un match » confie-t-il ainsi sur cette expérience.

Alors, même s’il a l’impression d’avoir accompli déjà pas mal de choses dans sa carrière (« j’ai été All-Star, All-NBA, j’ai tourné à 30 points de moyenne »), l’arrière veut désormais gagner.

« OK, qu’est-ce que je peux faire maintenant ? Qu’est-ce que je veux faire ? Gagner, gagner, gagner, gagner. Gagner au plus haut niveau, jouer des matchs importants, gagner plusieurs séries de playoffs, aller en finale, gagner une finale. C’est ce que je veux faire. C’est l’objectif. »

Peut-il faire ça avec les Wizards ?

« Nous prenons des mesures pour être compétitifs, tous les soirs. Tommy Sheppard (le GM) fait des choses pour améliorer l’équipe. Tout ce que je peux faire, c’est m’asseoir, lui faire confiance, faire confiance au processus, travailler avec ce que nous avons. Ce n’est pas facile mais l’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs. Je comprends que si j’abandonne… Si je pars ailleurs, j’abandonne beaucoup. C’est un facteur qui entre en ligne de compte dans beaucoup de choses. Evidemment, vous essayez de vous mettre dans la meilleure situation possible pour vous et votre famille. Nous essayons de construire sur cette base. C’est ce que nous essayons de faire ici ».

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.5 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 35 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.3 17.1 2014-15 WAS 63 34 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31 44.9 38.7 76.7 0.8 2.7 3.4 3.0 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 WAS 82 36 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.6 2.0 1.2 2.6 0.4 22.7 2018-19 WAS 82 37 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.3 6.1 2.2 1.3 3.4 0.4 30.5 2020-21 WAS 60 36 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.2 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 36 45.1 30.0 83.3 1.0 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 34 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 2023-24 PHX 53 33 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2 Total 748 35 46.3 37.5 82.2 0.9 3.2 4.1 4.3 2.2 1.1 2.5 0.4 21.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.