Retour aux sources pour la Harden Vol. 7

Alors que le flou règne toujours autour de la sortie officielle de la Harden Vol. 7, le modèle signature de James Harden continue d’être présenté sous différents coloris. Dernier en date, cette version en noir et blanc plutôt classique mais toujours efficace.

L’avant du « chausson » qui compose la tige ressort principalement en blanc, et l’arrière en noir. Même principe pour la semelle avec du noir à l’arrière pour faire ressortir trois bandes blanches, et du blanc à l’avant. Plus d’infos dans les semaines à venir.

(Via SneakerNews)

