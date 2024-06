Des débuts plutôt encourageants pour James Wiseman avec Detroit

Pour ses débuts avec les Pistons, James Wiseman a signé un match à 11 points et 5 rebonds. Pas de quoi sauter au plafond, mais des premiers pas encourageants pour l’ancien 2e choix de la Draft des Warriors.

S’il a raté un layup tout cuit, sur une passe de Killian Hayes, ou qu’il a manqué plusieurs timings de passes, James Wiseman a également montré qu’il pouvait rentrer ses tirs à mi-distance et qu’il pouvait également se faire sa place dans la raquette avec sa paire d’épaules massives.

« Il va être un bon joueur pour nous »

« Je peux faire mieux », a concédé l’intérieur de 21 ans. « Je suis encore facilement à bout de souffle. Je pourrais faire bien mieux quand j’aurais retrouvé ma condition physique. »

Dans sa troisième année en NBA, James Wiseman continue son apprentissage, lui qui a disputé moins de minutes que son nouveau coéquipier, Jalen Duren, le plus jeune joueur de la Ligue. De même, entre blessures et renvois en G-League, ce n’était que son cinquième match depuis Noël !

« Il va être un bon joueur pour nous, avec sa longueur et sa taille, quand il aura retrouvé une bonne condition physique et qu’il aura retrouvé ses automatismes basket », ajoute Dwane Casey dans The Athletic. « Une fois qu’il aura un bon ressenti de ce qu’on fait offensivement, avec le spacing (où il doit être, où il doit aller), il va pouvoir contribuer des deux côtés du terrain. »

« Je vais m’y faire »

Encore en pleine transition, James Wiseman va pouvoir profiter de la pause du All-Star Game pour se familiariser avec son nouvel environnement, et sa nouvelle équipe. Notamment pour les systèmes de jeu.

« Ce sont simplement des noms différents. Les systèmes sont similaires, ils ont simplement des noms différents », relativise-t-il. « J’étais un peu hésitant sur le terrain, à essayer de savoir ce que je devais faire. Je vais m’y faire. »

Passé du tenant du titre à une équipe en pleine reconstruction, James Wiseman a l’occasion chez les Pistons de retrouver son identité de joueur NBA. Dans le Michigan, il devrait bénéficier de davantage de largesses, et de temps de jeu très concrètement, pour mettre en valeur ce fameux potentiel qu’on lui prête depuis le lycée.

« J’ai vu qu’il retrouvait peu à peu son jeu, qu’il se dérouillait au fur et à mesure. Il ressemblait au Wiseman que j’ai joué au lycée », conclut Isaiah Stewart. « En attaque, il peut tout faire. Défensivement, il est simplement une présence impressionnante dans la peinture. »

James Wiseman Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 GOS 39 21 51.9 31.6 62.8 1.4 4.4 5.8 0.7 3.1 0.3 1.5 0.9 11.5 2022-23 * All Teams 45 19 55.8 20.0 70.1 1.6 4.3 5.9 0.7 2.4 0.2 1.1 0.6 10.0 2022-23 * DET 24 25 53.1 16.7 71.2 2.3 5.8 8.1 0.7 2.9 0.2 1.5 0.8 12.7 2022-23 * GOS 21 13 62.8 50.0 68.4 0.9 2.6 3.5 0.7 1.9 0.1 0.7 0.3 6.9 2023-24 DET 63 17 61.3 0.0 70.6 1.8 3.6 5.3 0.9 2.2 0.2 1.1 0.6 7.1 Total 147 19 56.0 26.7 68.1 1.6 4.0 5.6 0.8 2.5 0.2 1.2 0.7 9.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.