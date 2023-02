Stats & Highlights | Jakob Poeltl porte les Raptors, les Wizards écartent les Blazers

Soirée réussie et capitale pour Toronto et Washington. Cette deuxième victoire de suite pour les Raptors et ce troisième succès des Wizards en quatre matches sont importants.

En effet, au classement de la conférence Est, cela permet aux deux franchises d’avoir une victoire d’avance sur les Bulls, qui pointent à la 11e position, et ainsi de conserver leurs places pour le « play-in ».

Toronto – Orlando : 123-113

Ce ne fut pas le plus beau match de la saison avec 39 ballons perdus au total, mais les Raptors ont réussi à profiter des faiblesses récurrentes du Magic lors du deuxième match d’un « back-to-back » (une victoire en onze matches). Les Canadiens ont fait l’écart après la pause et grâce à un homme : Jakob Poeltl.

Le pivot qui vient de revenir chez les champions 2019 a été énorme avec 30 points à 15/17 au shoot, 9 rebonds et 6 contres. En troisième quart-temps, il inscrit huit points pour renverser les joueurs d’Orlando, qui ont bien résisté en première période mais ont cédé en seconde. Victoire logique de Toronto.

Portland – Washington : 101-126

Le retour de Kyle Kuzma, touché à la cheville depuis quatre matches, a fait du bien aux joueurs de la capitale. L’intérieur (33 points) se montre déjà en début de rencontre, avec deux paniers primés de suite pour donner l’avantage aux Wizards. Damian Lillard (39 points) répond mais Washington est toujours devant à la pause.

Kristaps Porzingis gêné par les fautes, c’est Bradley Beal qui prend la suite de l’ancien des Lakers. Kyle Kuzma enfonce le clou avec un panier au buzzer du troisième quart-temps. La défense de Portland ne parvient pas à faire chuter le pourcentage de réussite des Wizards, donc ne revient jamais dans la partie. Malgré les efforts de Cam Reddish et de Shaedon Sharpe.