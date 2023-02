La New Balance Fresh Foam BB prête pour le All-Star Game

Dévoilée et portée par Zach LaVine lors du « NBA Paris Game » en janvier dernier, la New Balance Fresh Foam BB avait été lancée sous deux coloris. En voici un troisième, spécialement conçu pour le All-Star Game, même si aucun athlète de la marque n’est sélectionné pour la rencontre.

Sa tige FitWeave est associée à une partie arrière en nubuck noir, et l’ensemble repose sur une semelle habillée d’un dégradé allant du violet à l’orange en passant par le bleu. Le même dégradé orne les contours du « N » présent sur l’empeigne et les finitions sur la languette et le talon.

La mise en vente de cette New Balance Fresh Foam BB débutera le lendemain sur le territoire nord-américain au prix de 130 dollars.

(Via SneakerNews)

