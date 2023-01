À Paris, New Balance dévoile la Fresh Foam BB

New Balance a profité du NBA Paris Game pour présenter son tout nouveau modèle dédié à la pratique du basket, la Freash Foam BB. Celle-ci a été portée pour la première fois en match par Zach LaVine, hier, sous un coloris principalement bleu clair, avec des notes de violet, vert et orange notamment, en références aux différentes façades colorées de la Rue Crémieux dans le 12e arrondissement de Paris. La mousse qui composera la semelle intermédiaire sera dotée d’un amorti Fresh Foam.

« J’ai travaillé avec l’équipe de conception de New Balance sur cette sortie depuis que j’ai rejoint la marque, donc je suis vraiment enthousiaste de pouvoir en parler et de la porter sur le terrain », a déclaré Zach LaVine.

Le modèle porté hier par Zach LaVine et baptisé « Paris » fera l’objet d’une mise en vente en édition limitée aujourd’hui sur le site US de New Balance.

(Via SneakerNews)

