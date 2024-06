Philadelphie fait craquer New York dans le quatrième quart-temps

Ce fut compliqué pour les Sixers, mais ils sont finalement parvenus à prendre le dessus sur les Knicks (119-108), dans ce duel entre équipes de la même Division et qui seront sur le pont dès la nuit prochaine, pour un « back-to-back ».

Longtemps menés dans cette partie (jusqu’à -13), les coéquipiers de Joel Embiid (35 points, 11 rebonds, 6 passes) et James Harden (20 points, 12 passes, 8 rebonds) ont su faire le dos rond quand Julius Randle (30 points, 10 rebonds), Jalen Brunson (30 points, 9 passes, 7 rebonds) et consorts étaient en train de dérouler leur basket, en première et en seconde période.

Mais le feu-follet Tyrese Maxey (27 points) s’est chargé de jouer les étincelles en sortie de banc, pour apporter le supplément d’âme qui manquait à Philadelphie et pour surtout aider à renverser New York, pris à la gorge et incapable de réagir dans les quinze dernières minutes de cette rencontre.

— Philadelphie s’est arraché. Rien n’a été donné aux Sixers cette nuit, qui sont allés chercher cette victoire au forceps et en comblant notamment un retard d’une dizaine de points après la pause. Pour ce faire, ils se sont évidemment appuyés sur un Joel Embiid des grands soirs, mais aussi sur un Tyrese Maxey déterminant, dont l’apport en sortie de banc a été primordial. Au fil des minutes, Philly a donc mis la main sur ce match, réussissant un finish de feu, avec un impressionnant run de… 45-22 (!) pour terminer la rencontre (de 74-86 à 119-108). KO debout, New York a craqué et tout gâché en à peine un quart d’heure…

— Tyrese Maxey, l’étincelle. En sortie de banc, le Sixième homme des Sixers paraît de plus en plus à l’aise dans son nouveau costume et la performance de cette nuit le prouve. Parfait lieutenant de Joel Embiid, il a directement boosté son équipe quand il est entré en jeu dans le premier quart-temps, alors que les Knicks n’avaient jusque-là aucun mal à gérer l’attaque adverse, statique et prévisible. Surtout, Maxey est celui qui a initié ce run de 13-0 qui a tout changé au milieu du troisième quart-temps, avec une interception suivie d’un 3-points, avant de continuer sur sa lancée et de planter le « dagger » à une minute de la fin du quatrième.

✅ Joel Embiid. Tel un métronome, le pivot All-Star ne cesse de se montrer régulier et dominateur avec les Sixers, sans presque donner l’impression de forcer quoi que ce soit. Encore auteur d’un gros double-double, il s’est surtout permis de le réaliser en ne ratant que quatre petits shoots (14/18, dont 0/1 à 3-points). Inspiré à la passe et toujours présent pour attirer les fautes (7/10 aux lancers), Embiid a aussi su se montrer décisif en fin de partie, comme sur ce 2+1 qui a fait mal à New York à une minute 30 de la fin. En plus d’être celui qui, avec Tyrese Maxey, a longtemps maintenu la tête de Philly hors de l’eau dans chaque mi-temps.

✅ Le duo Brunson/Randle. Les deux hommes forts des Knicks se sont une nouvelle fois montrés à la hauteur de l’événement. C’est d’abord l’insaisissable Jalen Brunson qui a lancé son équipe dans la partie, avec un énorme premier quart-temps bouclé à 20 points, afin de l’installer aux commandes. Plus discret par la suite, il a passé le relais à Julius Randle, qui s’est chargé d’alimenter la marque new-yorkaise, à coup de paniers primés, à mi-distance et à l’intérieur. Malheureux à l’arrivée, le duo Brunson/Randle n’a pourtant pas à rougir de sa prestation, qui aurait évidemment mérité mieux sur le plan du résultat.

⛔ De’Anthony Melton. L’excellente performance de Tyrese Maxey a le don de mettre encore plus en lumière les difficultés de celui qui le devance dans la rotation de Doc Rivers. Pas dans son match, tant offensivement (5 points à 2/6, dont 1/5 à 3-points) que défensivement sur Jalen Brunson ou RJ Barrett, Melton a ainsi logiquement fini par être laissé sur le banc par son coach, pour que Maxey puisse récupérer ses minutes et en faire meilleur usage. Soirée à oublier pour lui, donc.

⛔ Le banc de New York. Au vu de l’apport de Tyrese Maxey bien sûr, mais aussi de Georges Niang (13 points à 3/5 à 3-points), on peut dire que les remplaçants des Knicks ont souffert de la comparaison, eux qui n’ont inscrit que 21 points (contre 42 points pour leurs homologues des Sixers). Outre un joli passage d’Immanuel Quickley en première mi-temps, Tom Thibodeau n’a pas vu grand-chose de positif de la part du reste de sa « second-unit » (Isaiah Hartenstein, Obi Toppin, Miles McBride), également en souffrance devant Joel Embiid, Maxey et consorts en défense.

Philadelphie (35-19) : « back-to-back » à Brooklyn, dans la nuit de samedi à dimanche (00h00).

New York (30-27) : « back-to-back » contre Utah, dans la nuit de samedi à dimanche (01h30).

