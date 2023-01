Kyrie Irving : « J’aime battre les Knicks »

C’est la définition même de la « bête noire ». Battus cette nuit au Barclays Center, les Knicks restent sur neuf défaites de suite face aux Nets. C’est la meilleure série en cours pour Brooklyn contre un même adversaire, et c’est face au prestigieux voisin. Héros de la fin de match, Kyrie Irving n’a jamais perdu face aux Knicks depuis qu’il a rejoint Brooklyn !

« Si la NBA a placé ça dans la Rivals Week, c’est une rivalité, et ça me va » sourit-il. « Ce que je veux dire, c’est que c’est super pour le marketing, c’est super pour nous comme compétiteurs. Mais c’est un sentiment différent pour moi car j’ai grandi à New York, dans le New Jersey. J’aime battre les Knicks, et j’aime jouer contre eux. Mais au final, l’objectif reste le même, gagner un match. Il n’y a rien de personnel. »

Même si on parle de derby et que les deux franchises sont distantes seulement d’un pont, il n’y a toujours pas rivalité. En coulisses, il y en a eu en 2019 lorsqu’il a fallu attirer Kevin Durant et Kyrie Irving, et les Nets ont raflé la mise. Mais les deux franchises se croisent uniquement en saison régulière, et on ne crée par une rivalité sur quatre rencontres de saison régulière, même lorsqu’on doit partager la même ville.

A quand une série de playoffs ?

« Il faudra sans doute une série de playoffs, quelque chose comme ça » confirme Tom Thibodeau. « En fait, il faudrait que les deux équipes soient vraiment bonnes. J’espère qu’on y arrivera. Ils ont montré qu’ils avaient une équipe talentueuse, et on a du pain sur la planche. »

Gamin de Los Angeles, Jacque Vaughn a vécu la plus belle des rivalités, celle entre les Celtics et les Lakers. « Je me souviens quand j’étais enfant. C’est une rivalité générationnelle. J’ai grandi en allant à l’Eglise le dimanche, et j’étais impatient de revenir à la maison pour voir les Lakers jouer face à Boston. C’est une rivalité dont je me souviens encore, et elle existe toujours. Il y a une histoire. »

Il faut du temps pour créer une « histoire », un « passé commun ». Cela prendra plusieurs années…

« Je penche plutôt pour des matchs qui comptent » conclut Jacque Vaughn. « Nous devons nous développer davantage et disputer des matches plus importants avant d’atteindre ce niveau. Kansas-Missouri était une rivalité, North Carolina-Duke… Ce sont des rivalités avec tellement de matchs et ça crée une ambiance pas forcément la plus agréable au sein de l’équipe pendant longtemps, peut-être des générations. On peut essayer de créer une rivalité, mais tant que vous n’avez pas joué l’un contre l’autre, je ne pense pas qu’elle existe vraiment. »

Rendez-vous en avril pour cette première série ? Sur le papier, c’est possible si les Nets restent sur le podium à l’Est, et que les Knicks se maintiennent autour de la 6e place.