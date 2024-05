Nets – Knicks : et Kyrie Irving entra en scène…

La première rencontre entre les deux équipes, au Barclays Center le 9 novembre dernier, avait été une véritable boucherie (112-85 en faveur des Nets). Cette fois, le deuxième round, toujours à Brooklyn, a été davantage disputé, mais l’issue est la même : une victoire des Nets (122-115).

D’abord en contrôle en première mi-temps (62-49), grâce à une adresse extérieure diabolique (11/21) face à une défense des Knicks totalement désintéressée, les Nets ont ensuite fait face à une meilleure résistance des coéquipiers de Jalen Brunson et Julius Randle, enfin décidés à défendre, et alors revenus à -7 à la fin du troisième quart-temps (88-81).

La « Big Apple » aux pieds de Kyrie Irving

Puis le dernier quart-temps débat, et le début du « show » Kyrie Irving dans le même temps. Alors qu’il n’avait marqué que 11 points jusqu’alors, le meneur ajoutait… 12 points dès la première moitié de ce dernier acte.

Mais son équipe perdait pied, quand les Knicks commençaient à sérieusement croire à leurs chances d’un « comeback » quand ils revenaient à une possession à trois minutes de la fin (108-105), après avoir pourtant accusé 14 points de retard quelques minutes auparavant.

Alors, il décidait d’en rajouter une couche pour s’assurer d’éviter le scénario catastrophe : 9 points supplémentaires durant ces trois dernières minutes, dont deux énormes tirs primés pour repousser les voisins de Manhattan ! Au final, « KAI » a terminé avec 32 points au compteur, dont 21 marqués dans ce dernier quart-temps (à 8/14 aux tirs), mais aussi 9 passes, 6 rebonds et 2 interceptions.

Une performance XXL pour porter les siens vers un succès plus étriqué que prévu, et qui offre un rebond bienvenu après la défaite surprise face aux Pistons.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Knicks n’étaient pas loin du « hold-up », mais les Nets avaient une superstar dans leurs rangs. C’est finalement le premier constat qui vient à l’esprit : sans ce coup de chaud phénoménal de Kyrie Irving dans le « money-time », les Knicks ponctuaient certainement leur « comeback » et gagnaient ce match. Mais avec des si, on refait le monde, et il se trouve que le meneur des Nets était particulièrement en forme et décisif dans les moments chauds, et il a porté son équipe, évitant le braquage des Knicks dans le dernier acte. Des Knicks pour lesquels ce match doit sûrement être un « reality check » : ils sont une bonne équipe, mais contrairement aux Nets (et aux Bucks, aux 76ers et aux Cavaliers), ils n’ont pas cette superstar dans leurs rangs qui peut leur permettre de jouer des coudes dans les moments décisifs face aux autres superstars. Et c’est bien cela, à l’heure actuelle, qui sépare New York du Top 5 de la conférence Est.

– Un duel de styles, et c’est la modernité qui a gagné. D’un côté, une équipe des Knicks qui a pilonné la raquette, avec 68 points dans cette zone, mais n’a inscrit que dix tirs primés (sur 28 tentatives). En face, une équipe des Nets qui a peu occupé la raquette (34 points), mais a revanche, avec réussite, laissé pleuvoir les pastilles derrière l’arc, avec un énorme 22/40 ! Et au final, Brooklyn, avec ses 66 points marqués au large, a en fait totalement annihilé la domination de leurs adversaires dans le secteur intérieur, rappelant l’importance capitale du tir primé dans le basket d’aujourd’hui. Comme un symbole, les deux daggers de Kyrie Irving dans les dernières minutes furent… des tirs extérieurs. Une fois de plus, Tom Thibodeau et modernité n’ont pas prouvé être particulièrement compatibles…

TOPS/FLOPS

✅ Nic Claxton. Alors que Mitchell Robinson est toujours absent côté Knicks, le jeune pivot des Nets s’est régalé près du cercle, inscrivant surtout des dunks totalement ouverts (6/6 aux tirs). Ses 13 points sont ainsi accompagnés de 12 rebonds, 6 passes et 3 contres, pour une performance « all-around » de grande qualité, peut-être la plus importante de la rencontre pour les Nets, après celle de Kyrie Irving.

✅ Royce O’Neal et Joe Harris. Profitant des largesses défensives des Knicks au large, les deux ailiers titulaires ont chacun marqué 4 tirs primés pour alimenter l’attaque, en attendant le takeover de Kyrie Irving en fin de match. Loin d’être unidimensionnels, ils ont aussi apporté 7 rebonds et 5 passes.

✅⛔️ Julius Randle. Performance honnête mais loin d’être inoubliable, pour l’ailier-fort des Knicks. S’il ne termine pas loin du triple-double (19 points, 10 rebonds et 8 passes), son investissement a vraiment grandement laissé à désirer, tout comme une prise de décisions globalement confuse, certaines amenant même 3 pertes de balle. En somme, il a été important, encore une fois, mais clairement moins tranchant qu’à son habitude.

✅ Immanuel Quickley. Le feu follet des Knicks continue, match après match, d’être une source de satisfaction, qu’importe le résultat. Avec 16 points (4/7 derrière l’arc), 6 rebonds et 3 passes, il a en effet une nouvelle fois apporté un volume de jeu intéressant dans plusieurs domaines, s’imposant comme le seul remplaçant vraiment fiable en attaque, dans cette rotation resserrée de son coach Tom Thibodeau.

⛔️ La défense des Knicks. Difficile, effectivement, de gagner quand on encaisse 22 tirs primés, dont 11 en première mi-temps qui ont causé un retard de 19 points avant même la pause ! Alors que leurs deux jolis succès précédents, contre les Cavaliers et les Celtics, avaient en grande partie été acquis grâce à leur défense, les Knicks ont eu la mauvaise idée de trainer des pieds quand leurs adversaires prenaient feu d’entrée derrière l’arc. Il y a eu du mieux dans l’envie en deuxième mi-temps, à partir de la seconde moitié du troisième quart-temps, mais ce ne fut finalement pas suffisant pour offrir l’ombre d’une résistance face à Kyrie Irving, dans le « money-time ». Les Knicks ont perdu ce match en première période.

LA SUITE

– Nets (30-19) : réception des Lakers, dans la nuit de lundi à mardi (01h30).

– Knicks (27-24) : réception des Lakers aussi, mais la nuit suivante (01h30).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.