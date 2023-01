Sans surprise, Luka Doncic n’est pas remis de son entorse à la cheville, et pour défier la bande de Spencer Dinwiddie, Will Hardy innove avec une impressionnante « frontline » composée de Kelly Olynyk, Lauri Markkanen et Walker Kessler, soit trois joueurs de 2m11 et plus.

Une formule gagnante puisque le Jazz prend le meilleur départ avec Kessler au alley-oop, et Olynyk à 3-points (12-8). En face, Dinwiddie débute déjà son « one-man show ». Sauf qu’il est tout seul, et le collectif et la richesse du banc du Jazz font la différence. Malik Beasley et Rudy Gay signent un 9-1 et Dallas est déjà relégué à -12 (27-15).

Ensuite, c’est Collin Sexton qui s’y met, et on voit combien Will Hardy peut compter sur une grande variété d’attaquants, et c’est un vrai contraste entre les deux formations. A Dallas, Reggie Bullock évite aux siens de sombrer à coups de 3-points, mais la force collective mais aussi physique est clairement dans le camp du Jazz. À chaque coup d’accélérateur, la digue risque de péter, et c’est le cas en fin de première mi-temps quand Walker Kessler enchaîne les dunks et que Markkanen fait apprécier son adresse longue distance. A la pause, Utah mène de 18 points (66-48) après un ultime 3-points au buzzer de Malik Beasley.

Endormis par cette avance, les joueurs du Jazz vont laisser Dinwiddie faire son show. Personne à Utah n’est en mesure de l’arrêter. Même de très, très loin, et Dallas, sans être génial, grignote son retard pour repasser sous la barre des 10 points à l’entame du dernier quart-temps (84-76). Il suffirait que Utah se concentre sur Dinwiddie, et le match serait plié. Sauf que les Mavericks s’accrochent, et Bullock, encore lui, ramène les siens à -5 à l’entame du « money time » (103-98).

Le hold-up est possible, et c’est Markkanen qui se charge de mettre fin aux espoirs des braqueurs. Derrière, Dinwiddie loupe son 3-points et Bullock perd un ballon. Kessler sanctionne aux lancers-francs, et le Jazz s’impose 108-100. Un succès qui leur permet de retrouver un bilan équilibré, et de revenir sur les talons des Mavericks.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’entame du Jazz. 67% aux tirs, dont 50% à 3-points. Le Jazz n’est pas loin de réussir le début de match parfait avec 34 points inscrits sur des actions collectives (8 passes décisives). Avec des éléments comme Kelly Olynyk et Lauri Markkanen, le « very tall ball » est tout sauf lourd et statique, et les deux apportent de l’espace et du mouvement autour de l’étonnant Walker Kessler.

– Le manque d’attaquants des Mavericks. Luka Doncic absent, seul Spencer Dinwiddie est capable de battre son vis-à-vis sur du un-contre-un. Il le fait très bien, mais il est trop seul. C’est le gros problème des Mavericks car Tim Hardaway Jr, Reggie Bullock ou encore Dorian Finney-Smith et Davis Bertans sont essentiellement des shooteurs sur des décalages ou des joueurs de transition. Aucun ne peut faire la différence sur le dribble.

TOPS/FLOPS

✅Lauri Markkanen. On ne voit pas comment il pourrait rater le All-Star Game. Il ne force quasiment rien, il fait jouer les autres, et il met les paniers importants. Que demander de plus…

✅Walker Kessler. S’il continue comme ça, il va très vite faire oublier Rudy Gobert. Auteur de quatre contres en première mi-temps, c’est un pivot à l’ancienne, bien placé et difficile à bouger. Sa complicité avec Lauri Markkanen et Kelly Olynyk est intéressante.

✅Spencer Dinwiddie. Comme face aux Suns, il n’a pas grand chose à se reprocher. Il prouve qu’il peut être la première option de l’équipe, et aucun joueur du Jazz n’est parvenu à le tenir.

⛔Tim Hardaway Jr. 1 sur 7 à 3-points pour le spécialiste du 3-points. Les semaines et les mois passent, et il n’a toujours pas retrouvé son meilleur niveau. Reggie Bullock, qui défend et shoote mieux, mériterait d’être dans le cinq de départ.

LA SUITE

Utah (26-26). Une pause jusqu’à mercredi et la réception de Toronto.

Dallas (26-25). Réception des Pistons lundi.