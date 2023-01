Fracture du pouce pour Christian Wood

Élément important de Dallas et lieutenant de Luka Doncic, Christian Wood montait en puissance depuis Noël avec 22 points, 9.4 rebonds et 2.3 contres de moyenne. Mais mauvaise nouvelle pour lui puisque l’intérieur texan vient de se fracturer le pouce gauche, en deuxième quart-temps contre les Hawks.

L’ancien des Rockets a certes terminé la rencontre, mais il va rester à l’infirmerie pendant au moins une semaine annoncent les Mavericks.

C’est un coup dur pour la franchise, qui est dans le dur en ce moment avec trois défaites d’affilée, ainsi qu’un intérieur de moins pour Jason Kidd puisque Maxi Kleber est déjà absent depuis une opération des ischio-jambiers mi-décembre. Ce dernier devrait revenir, si tout va bien, en février.

The Dallas Mavericks announced today that Christian Wood has sustained a fracture of his left thumb.

Wood will be re-evaluated next week. pic.twitter.com/95exgxILBK

— Mavs PR (@MavsPR) January 19, 2023