Jalen Brunson : « On doit se concentrer sur les petits détails »

Les Knicks ont joué beaucoup de matchs disputés jusqu’au bout du « money-time » cette saison, mais ceux contre les Raptors ont été particulièrement épiques.

La nuit dernière au Madison Square Garden, la troisième manche en moins d’un mois entre les deux équipes a en effet offert un nouveau scénario électrisant, après une première victoire de Toronto à New York le 21 décembre (106-113), puis une revanche étriquée des hommes de Tom Thibodeau le 6 janvier, au Canada (112-108).

Dans un « MSG » une nouvelle fois plein à craquer en ce « MLK Day », les Raptors ont cette fois renversé le quatrième quart-temps pour arracher en prolongation cette troisième manche (123-121), stoppant ainsi la très bonne série récente des Knicks, vainqueurs de sept de leur huit derniers matchs avant la rencontre.

Des Knicks qui, une nouvelle fois, n’ont pas réussi à porter le coup fatal à leurs adversaires dans le « money-time », alors qu’ils avaient le match en main : une avance de 10 points à l’entame du dernier acte, ou encore d’un point dans la dernière minute. Un scénario récurrent et frustrant pour la franchise de New York, qui rappelle la défaite face à Milwaukee la semaine dernière, ou encore celles face à Chicago et Dallas fin décembre.

Encore un manque de maitrise fatal en fin de match

« C’est frustrant. On veut toujours gagner devant nos fans, qui sont certains des meilleurs dans le monde » regrettait d’ailleurs Jalen Brunson, alors que son équipe s’est inclinée pour la 12e fois en 23 matchs à domicile, et plus largement pour la 5e fois en 13 matchs considérés comme des « clutch games » (moins de 5 points d’écart à moins de 5 minutes de la fin). « Mais c’est le jeu : quand une équipe vient [au Madison Square Garden], elle veut tout donner, dans une salle mythique. Donc je pense qu’on doit simplement garder le cap dans les fins de match. On doit se concentrer sur les petits détails. Plusieurs de nos défaites se sont jouées à une ou deux possessions. »

Parmi les « petits détails » évoqués par le meneur, les lancers-francs manqués et les rebonds offensifs laissés dans les moments décisifs sont assurément la plus importante cause de frustration pour l’escouade de Tom Thibodeau.

Car si les Knicks n’ont manqué « que » 7 lancers-francs, soit le même total que les Raptors, ils ont laissé passer leur chance de tuer le match sur la ligne de réparation dans la dernière minute, quand Jalen Brunson et Julius Randle manquaient chacun un lancer-franc, alors qu’ils pouvaient probablement sécuriser la victoire à ce moment et s’éviter une prolongation. Quant aux rebonds offensifs, on peut tout simplement y voir un résumé de la rencontre : les hommes de « Thibs » ont dominé dans ce domaine sur l’ensemble du match (20 prises à 14), mais n’ont pas su conclure, laissant, toujours dans la dernière minute, le rebond offensif le plus important du match à Scottie Barnes, alors qu’ils menaient 108-107.

« On doit faire en sorte d’être 1 ou 2% meilleurs que nos adversaires » concluait ainsi Jalen Brunson, finalement le symbole de ces Knicks si proches du but mais un poil trop courts, à l’image de sa tentative de « game-winner » qui a rebondi sur le fond du cercle, pour conclure un match compliqué en termes d’adresse (11/29 au tir). « C’est un tir que je travaille souvent. Je le voyais dedans quand j’ai lâché le ballon. »