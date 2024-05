Au terme d’un match épique, Toronto stoppe la bonne série des Knicks

En ce lundi dédié à la commémoration de la mémoire de Martin Luther King en NBA, les Knicks et les Raptors se sont livrés un spectacle épique sur les planches du Madison Square Garden, à en faire rougir les as du divertissement de Broadway.

En effet, après un temps réglementaire prenant et crispant (seulement quatre changements de leader au score), au cours duquel les locaux ont pris jusqu’à 10 points d’avance avant d’être rattrapés dans le quatrième quart-temps, l’escouade venue du Nord a arraché la victoire, sa quatrième en cinq matchs, dans les ultimes secondes de la prolongation, après un tir primé de la gagné manqué par Jalen Brunson.

Quelques minutes plus tôt, alors que la fin du temps réglementaire approchait, les deux équipes ont manqué des lancers-francs précieux (7 échecs de chaque côté sur l’ensemble du match), pour recoller au score pour les Knicks et pour sécuriser la victoire pour les Raptors, offrant ainsi un finish complètement dingue. Ponctué par un énorme poster de RJ Barrett sur Scottie Barnes (avec une probable faute non sifflée sur le bras du Canadien) pour envoyer tout le monde en prolongation à 110-110, après que l’ailier de Toronto ait manqué un tir sur la ligne de réparation qui aurait donné 3 points d’avance à son équipe.

Durant les cinq minutes de jeu supplémentaires, c’est OG Anunoby, pourtant muet tout au long du temps réglementaire, qui a enfilé la cape de héros en inscrivant deux tirs primés, un dans chaque corner. Épuisés par une rotation resserrée, les titulaires des Knicks ont eux manqué de jus pour conclure dans les ultimes instants, à l’image de cette tentative de « game-winner » trop courte du meneur de New York.

Malgré la défaite, la deuxième seulement en huit matchs depuis le passage à la nouvelle année, les Knicks demeurent à la 6e place de la conférence Est, ce qui doit certainement rendre le résultat un peu moins amer. Pour les Raptors en revanche, l’enjeu est beaucoup plus important puisque les coéquipiers de Fred VanVleet remportent un 20e succès et reviennent ainsi à hauteur des Bulls, 10e de la conférence avec le même bilan (20-24).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La spéciale Fred VanVleet. Comme beaucoup de joueurs majeurs dans la ligue, le meneur des Raptors, chaque saison, a tendance à sortir une de ses toutes meilleures performances de l’année quand il est sous les lumières du mythique « MSG ». Ce fut encore le cas cette nuit, quand « FVV », pourtant (très) loin de jouer son meilleur basket cette saison, a fait des gros dégâts face aux New-Yorkais : 33 points et 8 passes ! Dont un 4/5 aux tirs et des lancers-francs précieux dans le dernier acte, pour alimenter le retour au score de son équipe.

– Les Knicks, à un rebond offensif échappé et deux lancers-francs manqués près. Avec le recul, c’est effectivement ainsi que l’on pourrait résumer cette très courte défaite des Knicks, qui échouent certes sur un tir de Jalen Brunson manqué à la sirène, mais plus largement sur des petits détails. Notamment un rebond offensif manqué et capté par Scottie Barnes dans la dernière minute du temps réglementaire, alors que les Knicks menaient 108-107 et pouvaient clôturer le match sur la possession suivante et s’éviter une prolongation. Vraiment regrettable pour la bande de Tom Thibodeau, qui sur l’ensemble de la rencontre a gagné la bataille du rebond offensif (20 à 14). Il y aussi eu deux lancers-francs ô combien importants et pourtant manqués, un par Julius Randle et un par Jalen Brunson, dans le « money-time ». Sans ces deux échecs, les Knicks avaient deux possessions d’avance dans la dernière minute et survivaient probablement à ce thriller sans passer par la case prolongation…

TOPS & FLOPS

✅ RJ Barrett. Match XXL de l’ailier canadien, le quatrième seulement depuis son retour de blessure. Avec 32 points, 7 rebonds et 2 passes, il a retrouvé son momentum du mois de décembre et a insufflé une bonne énergie à son équipe des deux côtés du terrain. On retient surtout son 10/11 aux lancers-francs symbole d’une agressivité vers le cercle de tous les instants pour compenser une adresse extérieure plus hasardeuse (2/9), et bien évidemment son énorme dunk sur le museau de Scottie Barnes dans la dernière seconde du temps réglementaire, pour envoyer le match en prolongation.

OH MY RJ BARRETT 😱 POSTER TO TIE THE GAME WITH 0.6 REMAINING WATCH: https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/sNIWkAkTPP — NBA (@NBA) January 16, 2023

✅⛔️ Jalen Brunson et Julius Randle. Bonne production statistique pour les deux leaders habituels des Knicks, mais une efficacité qui a laissé à désirer, surtout pour le premier : 26 points à 11/29 aux tirs et 4 pertes de balle. Un coup de mou pardonnable quand on connait son niveau de jeu cette saison, et en prenant aussi en compte le fait que Tom Thibodeau ne lui a accordé que 11 minutes de repos sur le banc en 48 heures : 42 minutes de jeu contre Washington la veille, puis 43 contre Toronto… Le second a été plus percutant, échouant à seulement deux passes d’un triple-double, avec 21 points, 15 rebonds et 8 passes. Le point noir de sa performance fut surtout les déchets aux tirs : 7/20, dont 1/6 derrière l’arc et 6/9 aux lancers-francs… Pour lui aussi, un coup de moins bien est largement pardonnable, le deuxième soir d’un « back-to-back », alors que les Knicks n’ont finalement perdu que de deux petits points.

✅ Pascal Siakam et Scottie Barnes. Les deux ailiers de Toronto étaient partout, compilant 46 points, 15 rebonds et 13 passes pour alimenter, en relais de Fred VanVleet, l’attaque des Raptors. Le premier, même s’il est sorti définitivement après avoir écopé d’une sixième faute en prolongation, a notamment assez bien défendu face à Julius Randle et Mitchell Robinson. Le second était plus offensif et agressif, et on l’a vu notamment enfilé avec plein de sang-froid des lancers-francs décisifs dans le « money-time » (9/13 sur le match).

✅⛔️ OG Anunoby. Anecdotique durant le temps réglementaire, notamment à cause de trop nombreuses fautes, l’ailier britannique n’a pas perdu confiance et n’a pas tremblé, dans la prolongation, quand il a inscrit deux énormes tirs primés pour offrir un matelas confortable (et finalement décisif) à son équipe. Son réveil fut très tardif, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit.

LA SUITE

– Knicks (25-20) : réception des Wizards, dans la nuit de mercredi à jeudi (01h30).

– Raptors (20-24) : « back-to-back », à Milwaukee (01h30).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.