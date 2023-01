Alerte au genou pour Klay Thompson

En l’absence de Stephen Curry, Klay Thompson est le dernier joueur du cinq majeur à être appelé par le speaker du Chase Center. Lors de la présentation des équipes avant la rencontre contre le Magic, le « Splash Brother n’était pourtant pas là à l’appel de son nom. C’est Donte DiVincenzo qui l’a remplacé au pied levé dans le cinq de départ. Une surprise de dernière minute qui a inquiété toute la Dub Nation.

Quelques minutes plus tard, les Warriors annonçaient que Thompson avait ressenti une douleur au genou gauche avant le match et qu’il ne participerait pas au match. Comme l’arrière s’était rompu les ligaments croisés de ce genou lors du Game 6 des Finals 2019, on ne veut prendre aucun risque à Golden State.

« Il a ressenti une petite douleur pendant l’échauffement, et notre staff médical l’a ausculté et a pris la décision de ne pas le faire jouer ce soir, » a détaillé Steve Kerr après la rencontre. « On parle d’un joueur qui a eu deux graves blessures lors des deux, trois dernières années, et des choses comme ça peuvent arriver. Quand on prend de l’âge, et qu’on a été blessé, on devient plus sujet à des douleurs et à des pépins physiques de ce genre. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui le gênera sur le long terme. »

Lors des trois derniers matchs, Klay Thompson a marqué 115 points, et c’est son plus gros total en carrière sur une période de trois matches. Depuis une semaine, Thompson tourne ainsi à 38,3 points par match à 51% aux tirs et 44% à 3-points. Il a également joué 37, 46, et 35 minutes lors de ces trois matchs, et ça peut expliquer cette alerte au genou.

Propos recueillis à San Francisco.