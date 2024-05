Tyrese Haliburton continue de tourner au ralenti

Tyrese Haliburton est censé être le moteur des Pacers, mais le moteur a malheureusement tourné au ralenti dans la défaite de la nuit dernière, lors du Game 1 de la série contre les Knicks.

Comme lors du Game 1 contre Milwaukee, Tyrese Haliburton démarre cette série face à New York sous la barre des 10 points. Le meneur de jeu n’a ainsi mis que 6 points à 2/6 aux tirs au Madison Square Garden. À ses deux tirs à 3-points, l’ancien King a toutefois ajouté 8 passes, 2 rebonds et 4 interceptions, mais aussi 3 pertes de balle.

Depuis son retour de blessure, fin janvier, Tyrese Haliburton n’a plus le même impact. Et ses statistiques ont encore baissé depuis le début des playoffs. Il tournait ainsi à 20.1 points de moyenne par match en saison régulière, mais face aux Bucks, il n’a atteint ce total qu’une seule fois.

Il est d’ailleurs bien conscient de ces problèmes. « Évidemment, c’est frustrant d’être devant tout au long du Game 1 et d’avoir le sentiment que nous aurions dû le gagner. En fin de compte, cela commence par moi, et je serai meilleur lors du Game 2 », promet Tyrese Haliburton. « Non (ils n’ont rien fait de spécial pour le ralentir). C’est une bonne équipe défensive, mais je dois juste être meilleur. »

Tyrese Haliburton, cible des défenses adverses

Les Knicks avaient identifié Tyrese Haliburton comme « une attaque à lui tout seul » et l’ont donc ciblé. « Je suis passé au travers offensivement. Et j’aurais dû attendre l’écran (sur la faute offensive de Myles Turner en fin de rencontre). Oui, j’ai perdu trop de ballons sur la fin. Je dois juste être meilleur » répète-t-il.

Pour TJ McConnell, c’est logique que le titulaire soit la cible des défenses adverses. « Il a été un point central du plan de jeu défensif de toutes les équipes cette année », affirme le remplaçant.

Mais le meneur remplaçant tient tout de même à saluer l’état d’esprit du titulaire, qui ne force pas. « Il est toujours pris à deux sur le pick-and-roll. Le plus important, pour Tyrese, c’est qu’il ne force pas un mauvais tir. Il implique les autres et nous lui faisons entièrement confiance balle en main, » conclut ainsi TJ McConnell.

Le problème, c’est que les Pacers auront aussi besoin de son apport offensif pour passer l’obstacle des Knicks.

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.5 1.2 1.6 2.5 0.5 20.7 2023-24 IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 Total 260 33 47.8 39.3 85.6 0.7 3.1 3.7 8.8 1.3 1.5 2.3 0.6 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.